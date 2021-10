Se uddrag af ugens døgnrapport fra Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

Se ugens politirapport: Kæntring, slag og flaskekast

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport fra Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

INDBRUDSLØS? Kan det nu passe, at der stort set ikke har været indbrud i Nordsjælland de seneste dage, siden de næsten er forsvundet i vores politirapport? Næppe. Forklaringen er, at vi 'napper' hændelser som indbrud og lignende fra den døgnrapport, Nordsjællands Politi udsender hver dag. I den følger et overblik over registrerede indbrud, som i øjeblikket af en eller anden årsag, vi ikke er blevet oplyst om, er faldt ud. Vi gætter dog på, at der fortsat er borgere i området, der udsættes for indbrud.

BILINDBRUD Mellem lørdag den 2. oktober kl. 18 og søndag den 3. oktober kl. 9 blev en rude i en BMW personbil på Strandvænget i Rungsted Kyst knust. Fra bilen blev der stjålet forlygter, instrumentpanel og gearstang.

KÆNTRING En kajakroer, en 43-årig mand fra Hørsholm, væltede fredag 1. oktober i det hårde blæsevejr godt 200 meter fra land ud for Rungsted Havn. Redningsmandskab, læge og politi blev tilkaldt, men det lykkedes roeren ved egen hjælp at komme så langt ind mod land, at han kunne bunde og derfra vade i land. - Han var iført en form for våddragt. Han har det fint. Han blev derfor ikke underafkølet af at opholde sig i vandet, forklarer vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jacob Tofte. Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.24.

SLAG En 40-årig kvinde fik sig en forskrækkelse og et slag i ansigtet, da hun kort efter midnat natten til lørdag den 2. oktober stod på Rungsted Station. Hun blev opsøgt af en mand, der på engelsk spurgte efter papir til at lave en joint. Kvinden svarede, at det kunne hun ikke hjælpe med, og det fik ham til at komme med flere perverse opfordringer. Da kvinden bad manden om at tale pænt, slog han hende i ansigtet og stak af, oplyser vagtchef Michael Dalby fra Nordsjællands Politi.

FLASKEKAST Tirsdag den 28. september kl. 16.51 blev det anmeldt, at to unge drenge kastede flasker på et tog, som holdt på Nivå Station. En patrulje kørte afsted, men da de to drenge opdagede den, løb de fra stedet, men blev hurtigt indhentet. De to drenge fra lokalområdet var begge under den kriminelle lavalder, og efter en adfærdsregulerende samtale med dem, blev deres værger kontaktet og informeret om hændelsen.

HASH I forbindelse med ransagning af en bil, som holdt parkeret på Nivåhøj tirsdag den 28. september kl. 19.02 fandt en patrulje en større mængde hash i førerdøren. Det var ikke på stedet muligt at fastslå, hvem de euforiserende stoffer tilhørte, og hashen taget med på politistationen, hvor den skal destrueres.

GOLFKØLLER Et sæt golfkøller og en pung er onsdag den 29. september mellem kl. 16 og 16.45 stjålet fra en bil, som holdt på Løvbjerggårdsvej i Kokkedal. Tyven har knust en rude i bilen for at skaffe sig adgang.

MARKOKØRSEL Omkring kl. 20.45 onsdag den 29. aeptember blev en 42-årig udenlandsk mand standset på Helsingørmotorvejen. Her viste en narkometertest, at han var påvirket af euforiserende stoffer, hvilket han blev sigtet for. Manden blev herefter taget med på hospitalet, hvor der blev taget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige påvirkningsgrad.

