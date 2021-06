Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den sidste uges tid. Foto: Kim Rasmussen.

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Indbrud, uheld og en falsk politimand, der spøger igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Indbrud, uheld og en falsk politimand, der spøger igen

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 30. juni 2021 kl. 14:17 Kontakt redaktionen

UDEN-KØREKORT En 18-årig mand fra Kokkedal blev mandag den 28. juni kl. 08.00 standset, da han kom kørende ad Holmegårdsvej i Kokkedal. Han blev sigtet for at køre uden førerret.

BUTIKSTYVERI En 30-årig kvinde fra Helsingør blev mandag den 28. juni kl. 16.23 sigtet for butikstyveri af diverse varer i Netto i Nivå Center. Tyveriet blev opdaget af personalet, og da hun nægtede at opgive sine generalia blev det anmeldt på www.politi.dk - hvorefter en patrulje blev sendt til stedet. Hun nægtede også at samarbejde med betjentene og blev derfor taget med på politistationen, hvor hun dog efterfølgende fortalte, hvem hun var.

SPRITKONTROL Mandag den 28. juni fra kl. 19.50 og en time frem udførte Nordsjællands Politi spirituskontrol på Rungsted Havn, hvor 50 bilister blev kontrolleret i forbindelse med en indsats mod spirituskørsel. Der blev glædeligvis ikke truffet nogle bilister, der var påvirkede.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et villaindbrud på Gøgevang i Hørsholm, begået mellem den 26. juni kl. 12 til søndag den 27. juni kl. 16. Kældervindue opbrudt.

FÆRDSELSUHELD To biler stødte frontalt sammen søndag den 27. juni kl. kl. 14.24 på Vedbæk Strandvej. Den ene bil blev ført af en 61-årig mand fra Vedbæk var af ukendte årsager kørt over i den modsatte vejbane, hvilket havde resulteret i sammenstødet med en bil ført af en 55-årig kvindelig bilist, der blev kørt til kontrol på skadestuen. Den 61-årige mand blev efterfølgende sigtet efter for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser.

INDBRUD Der blev stjålet smykker, tøj og vin ved et indbrud i en villa på Kildevej, Rungsted Kyst, begået mellem lørdag den 19. juni kl. 10 og lørdag den 26. juni kl. 12.25. Et vindue opbrudt.

INDBRUD Valuta og smykker blev stjålet ved et villaindbrud på Gøgevang i Hørsholm, begået mellem fredag den 25. juni kl. 10.30 og søndag den 27. juni kl. 22.15. Vindue opbrudt.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et villaindbrud på Ahornvej i Hørsholm, begået mellem torsdag den 17. juni og onsdag den 23. juni kl. 14.20. Vindue opbrudt.

HASHFUND En narkohund snusede sig tirsdag den 22. juni kl. 19.30 frem til en mindre mængde hash, som en 36-årig mand fra Greve havde i lommen. Manden blev truffet på Østre Stationsvej i Rungsted.

FALSK-POLITIMAND I forrige uge fik en 81-årig kvinde fra Hørsholm lænset sin bankkonto for 50.000 kroner af en falsk politimand. Mandag i sidste uge huserede en falsk bankmand i Hørsholm og narrede en 85-årig kvinde for penge. Nu er fire borgere - uafhængigt af hinanden - tirsdag den 22. juni blevet kontaktet af en mand, der udgav sig for at være fra politiet. En 72-årig kvinde fra Kokkedal blev ringet op tirsdag lidt over kl. 12. Manden i røret oplyste, at han var ansat i politiet og havde brug for oplysninger om, hvor mange værdier hun opbevarede på sin bopæl. Kvinden fattede dog mistanke til manden og afviste derfor at give ham oplysningerne, hvorefter hun lagde på. En 74-årig kvinde fra Hørsholm modtog klokken 12.47 et lignende opkald, og det samme gjorde en 59-årig kvinde fra Stenløse kl. 13.25 og en 90-årig mand fra Værløse kl. 15.20. Heldigvis fandt de også henvendelsen for mistænkelig og afbrød samtalen.

Endnu engang advarer Nordsjællands Politi borgerne om at passe på og opfordrer til, at man ikke udleverer personlige informationer til ukendte personer. Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste offentlige myndighed, kan man bede om personens navn og derefter ringe til det specifikke ansættelsessted for at få dette be- eller afkræftet. Her er det vigtigt, at man som borger selv finder hovedtelefonnummeret til den pågældende offentlige myndighed og ikke bare ringer tilbage til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

Falsk politimand slår til igen: Fire personer ringet op 23. juni 2021 kl. 15:56

Familie i husmareridt: Groft byggesjusk for millioner ender med dette 16. juni 2021 kl. 07:23