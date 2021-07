Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Indbrud og en fart, der kostede bilen

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 13. juli 2021 kl. 14:06

BRANDALARM Mandag den 12. juli kl. 13.50 rykkede Nordsjællands Brandvæsen ud til Hørsholm Skole, hvor et barn i skolens SFO-ordning ved et uheld var kommet til at aktivere en af skolens brandalarmer.

NARKOBILIST En 56-årig udenlandsk mandlig bilist blev søndag den 11. juli kl. 21.36 anholdt og sigtet for narkokørsel. En patrulje stoppede ham ved Rungsted Havn, hvor et narkometer viste, at han var under påvirkning af euforiserende stoffer. Den 56-årige blev derefter kørt til hospitalet til blodprøve for at fastslå den præcise påvirkning.

BUTIKSINDBRUD Ukendte gerningspersoner tiltvang sig mandag den 12. juli kl. 01.50 adgang til Hørsholm Midtpunkt i Hørsholm ved at opbryde et vindue. Derefter brød de ind i Elgiganten, hvorfra de stjal flere mobiltelefoner, computere og tablets fra forretningen. Flere patruljer kørte til stedet, men gerningspersonerne var væk. Politihunde gik spor i området, men uden held med at finde indbrudstyvene. Der skal nu blandt andet gennemses overvågningsvideo fra butikscentret.

INDBRUDSFORSØG Flere lejligheder i Hørsholm Park i Hørsholm er torsdag den 8. juli blev udsat for indbrudsforsøg ved at ukendte gerningspersoner har afmonteret dørhåndtag.

INDBRUD Der blev stjålet sølvtøj ved et villaindbrud på Bolbro Villavej, Rungsted Kyst, begået lørdag den 10. juli mellem kl. 18.30 og 23.15. Vindue opbrudt.

INDBRUD Smykker, en Playstation 4 og Sonos højttaler blev stjålet ved et indbrud i en villa på Sylager i Hørsholm mellem torsdag den 8. juli kl. 22.45 til fredag den 9. juli kl. 18.20. Vindue opbrudt.

FARTBILIST-MISTEDE-BIL En 32-årig mandlig bilist fra Vanløse blev onsdag den 7. juli kl. 19.04 standset på Helsingørmotorvejen ved Nivå efter at være blevet målt til at køre over 200 km/t. Samtidig kunne patruljen slå fast, at han var frakendt førerretten. Udover en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden blev den 32-årige bil beslaglagt med henblik på konfiskation på grund af den høje fart.

INDBRUD Ure og smykker blev stjålet ved et villaindbrud på Valdemarsvej i Rungsted, begået mellem lørdag den 3. juli kl. 12.30 og onsdag den 7. juli kl. 11. Tyven fik adgang til huset via et vindue på 1. sal.

Kilde: Nordsjællands Politi