Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Indbrud, en mystisk skaldet mand og narkosalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Indbrud, en mystisk skaldet mand og narkosalg

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 22. september 2021 kl. 15:41 Kontakt redaktionen

KØRSEL-UDEN-FØRERRET Mandag den 20. september kl. 13.05 blev en 45-årig mandlig bilist fra Helsingør sigtet for at køre bil, selv om han var frakendt førerretten. Han blev standset af en patulje på Ådalsvej.

INDBRUD Et vindue blev knust og der blev stjålet ure, nøgler, pas, smykker, pc og mobiltelefon ved et indbrud i et hus på Niverød Bakke i Nivå, begået mellem fredag den 17. september kl. 17 til søndag den 19. september kl. 8.15.

INDBRUD i en villa på Gøgevang i Hørsholm, begået i perioden fra lørdag den 11. september til søndag den 19. september kl. 11.45. Tyven er muligvis kommet ind via husets kælder, men det er ikke fastlagt. Tyvekosterne var heller ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUDSFORSØG En beboer på Henriksholms Allé i Vedbæk blev natten til lørdag den 18. september kl. 02.25 vækket af en ukendt gerningsperson, der var ved bryde ind. Beboeren skræmte gerningspersonen væk, men nåede ikke at at se vedkommende til at kunne give et signalement eller en flugt­retning.

INDBRUD i et hus på Lindehøj i Nivå, begået mellem torsdag den 16. september kl. 11 til lørdag den 18. september. Vindue aflistet. Stjålne genstande var ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD Der blev stjålet smykker og et ur ved villaindbrud på Kløvervang i Hørsholm, begået i tidsrummet fra fredag den 17. september kl. 20 til lørdag den 18. september kl. 23.22. Et vindue opbrudt.

UDEN-KØREKORT På Holmevej i Hørsholm standsede en patrulje torsdag den 16. september kl. 12.22 en 54-årig kvindelig bilist fra Nivå og bad hende om at fremvise et gyldigt førerbevis. Det kunne hun ikke leve op til, da hun havde fået frakendt førerretten. Hun blev på den baggrund sigtet for forholdet.

INDBRUDSFORSØG på Louise Park i Rungsted Kyst fra tirsdag den 9. september kl. 11 og onsdag den 15. september kl. 10.30. Anmelder oplyste, at der på forurettedes bopæl havde været forsøg på indbrud. Anmelder oplyste, at der på to vinduer var pillet to lister af og at det ene vindue var forsøgt brudt op.

TYVERI En borger kunne natten til onsdag 15. september tage æren for, at to sortklædte mænd ikke slap væk fra et tyveri med alle tyvekosterne i behold. Kl. 03.16 overraskede borgeren de to mænd på Hannelundsvej i Rungsted. De stak straks af i løb, men tabte i farten flere af de stjålne genstande. Begge var maskeret med hvide støvværn. Der blev sendt flere patruljer til stedet dog uden at deres rundering i området gav resultat. Formentlig lykkedes det gerningsmændene at køre væk i en sort lettisk indregistreret bil, muligvis en Renault, ad Strandvejen i sydgående retning. En patrulje konstaterede efterfølgende, at de tabte genstande var stjålet fra en parkeret bil på Hannelundsvej.

WALKIE-TALKIE-MAND En kronraget mand på ca. 40 år blev natten til onsdag den 15. september kl. 02.20 set gå rundt om et hus på Rungsted Strandvej og kigge ind af vinduerne, ligesom han forsøgte at komme ind ved at tage i hoveddøren. Han talte samtidig i walkie talkie. Han beskrives som almindelig af bygning, kronraget eller skaldet med fuldskæg. Han var iført en hvid sweat­shirt og sorte joggingbukser.

NARKOSALG Som led i en målrettet indsats mod narkosalg på gadeplan var Nordsjællands Politi tirsdag aften den 14. september til stede flere steder i Nivå. Her fik narkohunden Vaks fært på en parkeringsplads ved Nivåhøj, og der blev fundet en mindre mængde hash, som blev indbragt til politistationen med henblik på destruktion. Ved indsatsen blev der truffet enkelte person­er, men der var ikke anledning til at sigte nogle af dem.

Kilde: Nordsjællands Politi