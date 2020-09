Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Indbrud, appelsinkast og harmonikasammenstød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Indbrud, appelsinkast og harmonikasammenstød

Uddrag fra døgnrapporten hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 17. september 2020 kl. 05:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TYVERI To gravemaskiner på Ådalsvej er blevet udsat for indbrud og tyveri. Dørene til gravemaskinernes førerkabiner er blevet opbrudt, og gerningspersoner har stjålet skærme til styring, styrebokse, sæder, håndtag til styring og instrumentpaneler. Tyveriet skete mellem torsdag 10. september kl. 16 og mandag 14. september kl. 06.30.

FÆRDSELSUHELD Mandag 14. september kl. 15.26 skete der et færdselsuheld med fire biler i et harmonikasammenstød på Helsingørmotorvejen i nordgående retning mellem Hørsholm C og Kokkedal. Umiddelbart skete der ingen større personskade, men grundet bilernes placering måtte der tilkaldes skiltevogne og afspærres vognbaner, mens der blev ryddet op efter uheldet. Det betød lange bilkøer helt ind til Gammel Holte.

APPELSINKAST-FRA-BIL Mandag 14. september kom der flere anmeldelser fra borgere, der var blevet ramt eller forsøgt ramt af appelsiner kastet eller skudt fra en forbipasserende sort VW Golf personbil. Kl. 18.38 blev en 28-årig mand fra Gentofte ramt i brystet af en appelsin, da han var nær Kokkedal Slot på Rungsted Strandvej. En cyklist blev forsøgt ramt på Nordre Strandvej i Hellebæk, mens en 58-årig kvinde blev ramt på overarmen. Det gik også udover en 53-årig kvinde fra Nærum, der på Skodsborgvej blev ramt i baghovedet af en appelsin eller klementin, mens hun lugede ukrudt. Nordsjællands Politi hører gerne fra vidner, der har kendskab til hændelserne eller den sorte VW Golf.

BIL-BESLAGLAGT Søndag 13. september kl. 10.05 blev en 39-årig mand fra Farum sigtet for at køre uden førerret. Den 39-årige blev standset af en patrulje, da han kom kørende ad Hørsholm Kongevej. Manden er flere gange tidligere blevet sigtet for samme forseelse, og hans bil blev derfor beslaglagt.

INDBRUD Et vindue til soveværelset i et hus på Nøddehøj i Nivå blev fjernet ved et indbrud søndag 13. september mellem kl. 11 og 22. Tyvekoster var ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD Mandag 14. september mellem kl. 03.45 og 04.10 er der meldt om indbrud i et hus på Niverødvej i Nivå. Det er ukendt, hvordan gerningspersonen er kommet ind, og hvad der blev stjålet.

INDBRUD Natten til lørdag 12. september kl. 03.50 blev et soveværelsesvindue i en villa på Vallerød Banevej, Rungsted Kyst, opbrudt. Ved anmeldelsen var de stjålne genstande ikke opgjort.

INDBRUDSFORSØG Et hus på Folehavevej blev fredag 11. september kl. 22.30 udsat for indbrudsforsøg. Der var opbrudsmærker på vinduet til et børneværelse, men gerningspersonen har tilsyneladende ikke været inde.

INDBRUD En rude i et vindue blev fjernet ved et villaindbrud på Stampestoften lørdag 12. september mellem kl. 20.30 og 21.45. Ved anmeldelsen var de stjålne genstande ikke opgjort.

INDBRUD Ure, tasker, smykker og parfumer blev stjålet ved et villaindbrud på Henriksholms Allé i Vedbæk, begået mellem lørdag 12. september kl. 12 og søndag 13. september kl. 15.37. Et vindue opbrudt.

FÆRDSELSUHELD En 77-årig kvinde fra Rungsted havnede onsdag 9. september kl. 12.35 i et solofærdselsuheld på Rungsted Strandvej, hvor hun påkørte et anlæg ved et fodgængerfelt. Umiddelbart skete der ved uheldet ikke større personskade, men for en sikkerheds skyld blev den 77-årige kvinde kørt med ambulance til tjek på hospitalet.

URO Politiet fik onsdag 9. september kl. 14.20 en anmeldelse om råb, skrig og noget tumult nær en opgang i Islandshøjparken i Nivå. Patruljer kørte til stedet, hvor nogle unge mænd løb under tunnelen i retning mod parkeringspladsen. Patruljerne fik kort efter kontakt til dem, men det var ikke muligt at fastlægge præcis, hvad der var foregået. De unge mænd fik derfor lov til at gå fra stedet igen efter en alvorlig samtale om deres adfærd.

Kilde: Nordsjællands Politi