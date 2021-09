Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Morten Timm

Se ugens politirapport: Hundeangreb og mistænkelige indsamlere

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport fra Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 30. september 2021 kl. 08:33 Kontakt redaktionen

MISTÆNKELIG-INDSAMLING Tirsdag formiddag kl. 11.45 havde to personer taget opstilling på p-pladsen foran Meny Dalgaard i Kongevejs Centret i Hørsholm, hvor de havde gang i en form for indsamling for et velgørende formål. Personalet hos Meny fik dog mistanke til, at de to indsamleres hensigter ikke var reelle, og da de henvendte sig til dem, skyndte de sig at forlade stedet og kører væk i en grå Audi stationscar med bulgarske nummerplader.

INDBRUD To mænd eftersøges for at begået indbrud i en villa på Engvej, Rungsted Kyst, torsdag den 23. september kl. 03.45. De er kommet ind i huset via en lem i en dør. Signalement af A: Mand, almindelig af bygning og iført lys dunjakke, halsedisse, træningsbukser og sneakers. B: Mand, almindelig af bygning og iført jakke, træningsbukser og sorte sneakers med hvidt mønster på siden. Ved anmeldelsen var der ikke overblik over de stjålne genstande.

INDBRUD Et stuevindue blev opbrudt i en villa på Spurvevej i Hørsholm, torsdag den 23. september mellem kl. 18.30 og 21.30. Tyvekoster fra indbruddet var ikke opgjort ved anmeldelsen.

SKRALDESPAND-SPRÆNGT En papcontainer, som stod på Damhusvænget i Nivå, blev onsdag den 22. september kl. 10.20 sprængt i stykker, formentlig ved brug af et kanonslag, som blev smidt ned i containeren. Et vidne så to drenge løbe fra stedet uden der er yderligere beskrivelse af de to.

FRAKENDT-KØREKORT En 37-årig mand fra Hørsholm blev tirsdag den 21. september kl. 18.20 sigtet for at køre bil, selvom han tidligere havde fået inddraget sin førerret. En patrulje standsede og tjekkede ham på Usserød Kongevej.

HUNDEANGREB En 66-årig mand fra Kokkedal anmeldte tirsdag den 21. september kl. 08.50, at han og hans hund kort forinden var blevet bidt af en sort chow chow-hund, som løb rundt uden snor og hundetegn i området ved Bygvænget i Kokkedal. Hunden havde bidt manden i det ene knæ, mens mandens hund ble eg vil da drømme om, at det kommer til at ligge i en anden kommune v bidt i det ene forben, inden den fremmede hund forsvandt fra stedet.

INDBRUD En kælderdør er af ukendt gerningsperson eller -personer blev opbrudt i en villa på Skovvænget i Hørsholm. Indbruddet er sket i perioden mellem onsdag den 15. september kl. 22.30 og tirsdag den 21. september kl. 15. Ved anmeldelsen var de stjålne genstande ikke opgjort.

NB: Nordsjællands Politi har på grund af tekniske problemer ikke oplyst om indbrud fra weekenden og frem.

Kilde: Nordsjællands Politi

