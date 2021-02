Se ugens politirapport: Høj musik ved søen og en vågen butiksdetektiv

Se billedserie Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

MISTÆNKELIGT Mandag den 15. februar kl. 07.07 gik alarmen i et hus på Vedbæk Strandvej. Via kameraer kun ne alarmselskabet se en mand gå rundt i husets kælder. En patrulje blev sendt til adressen, hvor de heldigvis kunne melde om falsk alarm, da en gruppe håndværkere efter planen var gået i gang med at renovere boligen.

MUSIKLARM Tre unge mænd i alderen 16-19 år fra Hørsholm, havde sent mandag 15. februar omkring kl. 22.28 skruet så højt op for deres boombox, da de mødtes ved slotssøen og Hørsholm Kirke, at den høje musik var til gene for de omkringboende, som kontaktede politiet. En patrulje kørte til stedet og bad de unge om at skrue ned for musikken, hvilket de gjorde.

INDBRUD En person iført lyst tøj og lommelygte blev natten til lørdag den 13. februar kl. 03.14 spottet på overvågningen, da personen brød ind i en villa på Hulsøvang, Rungsted Kyst. Ved hjælp af en stige til balkonen på første sal blev et vindue opbrudt med ukendt værktøj. De stjålne genstande var ikke opgjort ved anmeldelsen.

GLATFØRE-UHELD En 19-årig mand fra Søborg mistede natten til søndag den 14. februar herredømmet over sin bil på Helsingørmotorvejen ved Hørsholm. Han kom kørende i nordgående retning omkring kl. 02.00 med en hastighed på cirka 115 km/t, da han pludselig på grund af glat føre mistede herredømmet over bilen og ramte autoværnet. Manden slap uskadt fra soloulykken, og der skete kun ringe materiel skade.

UDEN-FØRERRET En 33-årig mandlig bilist fra Vordingborg-området blev torsdag den 11. februar klokken 15.45 standset af en patrulje på Savsvinget i Hørsholm. Da han ikke kunne vise dem et kørekort - al den stund at han ikke har erhvervet sig et - blev han sigtet for at køre bil uden førerret.

BUTIKSTYVERI Torsdag den 11. februar klokken 18.15 blev en 40-årig mand fra Sverige anholdt for butikstyveri i Netto på Hovedgaden. Han blev afsløret af en butiksdetektiv, der havde luret, at mandens plan var ikke at betale for de varer, han havde fyldt en indkøbspose, bl.a. tre par underbukser, en pakke kyllingeunderlår, laks, spegepølse, flødeost, kaffe, ketchup, forskellige krydderier, tomater, avocado, æg, rengøringsmiddel og torskerogn. Da den 40-årige gik ud af butikken, greb butiksdetektiven fat i ham og tilbageholdt ham, indtil en patrulje nåede frem. Udover butikstyveriet blev han sigtet for at have opholdt sig ulovligt i Danmark, da han var pålagt et indrejseforbud. Om den 40-årige skal udvises skulle en dommer efterfølgende afgøre ved et grundlovsforhør i Retten i Helsingør.

NARKO På en parkeringsplads på Langelunden i Nivå blev en 28-årig mand fra Kokkedal onsdag den 10. februar klokken 19.41 kontaktet af en patrulje og fundet i besiddelse af en mindre mængde skunk. Det blev han sigtet for.

SPRITBILIST En 25-årig udenlandsk mandlig bilist blev onsdag den 10. februar klokken 20.15 anholdt og sigtet for spirituskørsel. En patrulje stoppede ham på parkeringspladsen ved Nivå Center. Han blev også sigtet for ikke at være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han blev taget med på stationen til blodprøve for at fastslå mandens præcise promille.

VÅBENFUND To drenge fandt tirsdag den 9. februar ved 17-tiden to luftgeværer og nogle knive, der lå ved en sti bag børnehaven Mariehønen i Nivå. De to drenge tog et billede af deres fund og viste det til en voksen, som kontaktede politiet.

TYVERI To kvinder fra Nivå på henholdsvis 36 og 53 år blev tirsdag den 9. februar kl. 16.12 taget for butikstyveri i Netto i Nivå Center, hvor de havde stjålet blomster, slik og chokolade.

HÆRVÆRK Ukendt gerningsperson havde natten til onsdag 20. januar knust store facaderuder til Clinique Renno på Usserød Kongevej i Hørsholm. Hærværket er sket mellem tirsdag den 19. januar kl. 16 og onsdag morgen den 20. januar kl. 08.50.

Kilde: Nordsjællands Politi

På Usserød Kongevej ved Circle K er skønhedsklinikken Clinique Renno blev udsat for hærværk og fået knust to store facaderuder.

