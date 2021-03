Se ugens politirapport: Hashflugt, tyveri fra varebiler og indbrud

VAREBILINDBRUD Tre varebiler i Nivå har mellem søndag den 21. og mandag den 22. marts været udsat for indbrud. Mellem søndag klokken 18 og mandag kl. 7 blev låsen på bagdøren til en varebil, som holdt parkeret på Nivådal i Nivå, brudt op. Der blev stjålet både håndværktøj og elektrisk værktøj. Mellem søndag kl. 21 og mandag klokken 8 var den så gal igen Rolfsvej i Nivå. På anmeldelsestidspunktet var der endnu ikke dannet et overblik over eventuelle tyvekoster. Endelig gik det også ud over en varebil, der var parkeret på Peder Oxes Vej fra søndag aften til mandag morgen. Her slap gerningspersonen eller -personerne afsted med en limpistol.

HASH-OG-FORBUD Når man ikke vil tale med politiet, risikerer man, at de kommer efter dig. Det skete mandag den 21. marts kl. 21.25 på Circle K tankstationen Hørsholmvej i Nivå. Med politiet i hælene kørte bilen mod Brønsholm Kongevej, og der blev kastet en mindre genstand ud af personbilens vinduet, hvorefter politiet standsede bilen. Det viste sig, at en af de tre personer i bilen, en 22-årig mand fra Nyborg, var udstyret med et opholdsforbud for områd­et. Han blev derfor sigtet for at have overtrådt dette. Det viste sig også, at den genstand, der blev kastet ud af vinduet, indeholdt en mindre mængde hash. Derfor blev en 28-årig mand fra Kokkedal sigtet for at have været i besiddelse af euforiserende stoffer.