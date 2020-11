Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Gasudslip, tricktyv med mundbind og andre mistænkelige mænd

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 17. november 2020 kl. 15:11 Kontakt redaktionen

GASUDSLIP Mandag 16. november klokken 09.28 skete der et gasudslip på Henriksholms Allé i Vedbæk. Udslippet skete i forbindelse med et gravearbejde. Der blev hurtigt slukket for gassen og ingen kom til skade.

MUNDBIND på Selmersvej i Hørsholm lørdag 14. november kl. 2.30. Anmelder oplyste, at der havde stået to personer med mundbind på boligens terrasse, og at den ene havde været på vej mod terrassedøren. Da anmelder havde råbt personen an, var de begge løbet fra stedet. Manden, der var på vej mod terrassedøren, beskrives som: Mand, 30-40 år gammel, 180 cm høj, almindelig af bygning, iført blå jakke og blå bukser.

INDBRUD i to lejligheder i Opnæsgård i Hørsholm, begået fra fredag 13. november kl. 12 og henholdvis til lørdag 14. november kl. 7.05 og søndag 15. november kl. 12.50. I den ene lejlighed blev terrassedøren opbrudt, og gerningspersonen stjal smykker og sølvtøj, men en altandør blev opbrudt i den anden lejlighed. Her stjal den ukendte tyv smykker og kontanter.

TRICKTYVERI En 87-årig mand på Vedbæk Stationsvej i Vedbæk fik lørdag 14. november kl. 23 besøg af en fremmed person, der ringede på den ældre mands hoveddør og pressede sig ind i boligen. Herefter gik han ud i køkkenet og bankede på vandhanen, inden han gik rundt i resten af lejligheden for at inspicere den. Undervejs åbnede han også skabe og skuffer, inden han forlod den 87-åriges hjem. Umiddelbart blev der intet stjålet. Signalementet lyder: Mand, 40-50 år, mellemøstlig af udseende, 180-185 cm høj, kraftig af bygning med kort gråt hår og brun i huden. Han var iført sort mundbind.

MISTÆNKELIGE-MÆND Tre mænd vakte torsdag den 12. november klokken 10.28 mistanke hos en borger, som havde set mændene, der var iklædt mørkt tøj og med hætter op over hovedet, gå rundt på Mariehøj Allé i Hørsholm. En patrulje kørte ud til stedet og fik kontakt med de tre mænd, som viste sig at have en lovligt ærinde, da de udførte noget arbejde i området.

SOLOUHELD På Elleslettegårdsvej i Vedbæk skete der torsdag den 12. november klokken 00.59 et solofærdselsuheld ved afkørslen til Helsingørmotorvejen, da en kvindelig bilist af ukendte årsager snurrede rundt med sin bil på stedet. Køretøjet lækkede benzin og med dens placering på vejen, måtte der rekvireres hjælp til at få ryddet op efter uheldet. Der skete ikke umiddelbart nogen personskade. Ved udgivelsen af døgnrapporten var der ikke oplysninger om den kvindelige fører.

Kilde: Nordsjællands Politi

