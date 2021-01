Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Flugtbilist, bilbrand og fyrværkeriangreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Flugtbilist, bilbrand og fyrværkeriangreb

Uddrag af Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn for seneste uge

Hørsholm - 06. januar 2021 kl. 07:01 Kontakt redaktionen

TYVERI En 34-årig bilejer kunne via overvågningskamera se, at en ukendt person tidligt om morgen tirsdag 5. januar var brudt ind i hans bil, der holdt parkeret på Strandvænget i Rungsted. Ved tyveriet, der fandt sted kl. 05.15, blev der stjålet møntholder, kontanter og en lommelygte. Gerningspersonen var iført en hvid hætte og ankom til stedet som passager i en Ford Focus stationcar.

TYVERI Kreditkort og kontant blev stjålet ved et indbrud i en BMW, som holdt på Sophienbergvej i Rungsted. Tyveriet er sket mellem søndag 3. januar kl. 22 og mandag 4. januar kl. 21.

INDBRUD Designermøbler og et smykkeskrin blev stjålet ved et indbrud i en villa på Fuglemosevænge i Hørsholm. Tyveriet er sket søndag 3. januar mellem kl. 14 og 16.30 efter køkkendør blev opbrudt.

MISTÆNKELIG-MAND En kvindelig beboer på Nygårdsvænget i Hørsholm fik sig tirsdag 29. december kl. 16.15 en ubehagelig overraskelse, da hun pludselig opdagede, at der stod en fremmed mand i husets bryggers og talte i telefon på et fremmedsprog. Manden forlod straks stedet, da husets beboer spottede ham. Han beskrives som 28-30 år, mellemøstlig af udseende, 185 cm høj, almindelig af bygning, brun i huden, med sort hår. Han var iført mørkt tøj, en sort kasket samt et mavebælte, hvorpå der stod Gucci, skråt over brystet.

FLUGTBILIST Tirsdag 28. december kl. 9.27 blev det anmeldt, at en 58-årig mandlig beboer på Vallerød Banevej i Rungsted Kyst havde opdaget, at nogen i løbet af natten havde kørt hans hæk ned, og at der lå bilfragmenter og en nummerplade. Der var dog ikke nogen bil på stedet. På baggrund af nummerpladeoplysningerne kunne politiet finde frem til ejeren af bilen, en 24-årig mand fra Fredensborg, som erkendte, at han kørte galt med sin bil klokken 02.30. Han blev derfor sigtet for ikke at overholde sine forpligtelser i forbindelse med et færdselsuheld, som er, at han skulle have standset.

BILBRAND På en parkeringsplads på Egedalsvænge i Kokkedal blev der tirsdag 28. december kl. 22.41 sat ild til et køretøj, og to ukendte gerningspersoner blev set løbe derfra. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor branden hurtig blev slukket. Der blev efterfølgende fundet en benzindunk i nærheden, og Nordsjællands Politi formoder derfor, at branden var påsat.

FYRVÆRKERI Tirsdag 28. december kl. 23.13 blev det anmeldt, at der blev holdt fest i området omkring Stakkeledet i Hørsholm, og at der i den forbindelse blev affyret fyrværkeri ind over husene og bilerne på stedet. En patrulje kørte til stedet, men fandt ingen personer der kunne sættes i forbindelse med fest og fyrværkeri.

UDSYN Det blev søndag den 27. december klokken 18.32 anmeldt, at en bil kørte usikkert på Isterødvejen ved rundkørslen mod Sjælsmarksvej i Hørsholm, og at der var mistanke om eventuel spirituskørsel. En patrulje kørte til stedet, hvor de fik kontakt til bilen og den 47-årige kvindelige fører. Det viste sig ikke at være tale om spirituskørsel, men at alle køretøjets ruder var dugget til i en sådan grad, at kvinden ikke havde frit udsyn. Det var årsag til den usikre kørsel, og kvinden blev sigtet for forholdet.

INDBRUD Et ur, en taske, smykker, tørklæder, tøj og solbriller blev stjålet ved et villaindbrud på Folehavevej, Rungsted Kyst, begået i perioden mellem lørdag 26. december kl. 17:30 til lørdag 2. januar kl. 21. Gerningspersonen eller -personerne har benyttet stige til at komme op til 1. salen, hvor et vindue var opbrudt.

INDBRUDSFORSØG Mellem onsdag 23. december kl. 16 og lørdag 26. december kl. 21 har der været forsøg på indbrud på Skovengen i Kokkedal. Terrassedør forsøgt opbrudt. Ingen indstigning. Intet stjålet.

INDBRUD i lejlighed juleaften den 24. december mellem kl. 16 og kl. 21.40 på Rungstedvej i Hørsholm. Vindue opbrudt. Stjålne genstande: smykker, sølvtøj og kontanter.

INDBRUD i lejlighed på Gl. Hovedgade i Hørsholm juleaften den 24. december mellem kl. 17.15 og kl. 20.15. Vindue opbrudt. Eventuelle stjålne genstande endnu ikke opgjort.

INDBRUD på Kong Georgsvej lørdag den 26. december mellem kl. 16 og 21.25. Vindue på 1. sal smadret. Eventuelle stjålne genstande endnu ikke opgjort.

FYRVÆRKERI-ANGREB Tirsdag 22. december kl. 16.55 blev en 10-årig dreng ramt ved sit ene øje af et heksehyl, som blev kastet efter ham af en gruppe lidt ældre drenge. Den 10-årige kom til alt held ikke til skade. En patrulje kørte rundt i området for at finde gerningsmændene, som dog var forsvundet.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

Kvinde overrasker fremmed Gucci-mand i sit bryggers 30. december 2020 kl. 11:18

Flugtbilist glemte noget meget vigtigt 29. december 2020 kl. 12:00

Køretøj i flammer: Benzindunk fundet tæt på 29. december 2020 kl. 11:33