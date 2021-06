Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Flere færdselsuheld, indbrud og anholdelse af gastyv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Flere færdselsuheld, indbrud og anholdelse af gastyv

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 02. juni 2021 kl. 13:29 Kontakt redaktionen

HARMONIKASAMMENSTØD Mandag den 31. maj kl. 16.17 skete der et harmonikasammenstød mellem to biler og en bus på Usserød Kongevej ved Breeltevej i Hørsholm. Her ramte en 20-årig mandlig bilist fra Rungsted Kyst ind i en 31-årig mandlig bilist fra Gentofte, som herefter ramte ind i en bus. Som følge af uheldet opstod der kø, men godt tre kvarter senere kunne trafikken genoptages. Der er ingen meldinger om personskade. Den 31-årige bilist fra Gentofte blev i øvrigt sigtet for kørsel uden førerret, da han tidligere havde fået kørselsforbud og ikke havde generhvervet sit kørekort.

NARKOBILIST I UHELD Mandag den 31. maj kl. 14.23 skete der et færdselsuheld på Brønsholm Kongevej i Kokkedal, da en personbil - ført af en påvirket 36-årig mand fra Helsingør - påkørte en pickup bagfra. Pickup'en holdt på Brønsholm Kongevej og afventede at svinge, hvilket den 36-årige bilist overså. Politi, brandvæsen og ambulance blev sendt til stedet, og politiet sigtede den 36-årige fra Helsingør for narkokørsel. Han blev anholdt og taget med til blodprøve for at fastslå den præcise grad af påvirkning. Der skete umiddelbart ingen større personskade ved uheldet.

CYKLIST KØRT NED En 29-årig mandlig cyklist fra Nivå måtte søndag den 30. maj på hospitalet med et brækket kraveben efter at være blevet kørt ned af en 21-årig kvindelig bilist, også fra Nivå. Uheldet skete, da kvinden ville svinge til højre i krydset Rungsted Strandvej/Smidstrupvej i Rungsted. Hun overså cyklisten og påkørte ham, så han væltede ned og ramte en sten.

TYVERI FRA BIL Søndag den 30. maj har der mellem kl. 7 og 21 været indbrud i en parkeret personbil på Folehavevej i Hørsholm. Låsen i førersiden var lirket op med adskillige buler nær låsen. Ved anmeldelsen var der ikke overblik over eventuelle tyvekoster.

INDBRUD i en villa på Ørnevej i Hørsholm, begået mellem fredag den 28. maj kl. 16 og lørdag den 29. maj kl. 12.30. Vindue opbrudt. Stjålne genstande ikke opgjort ved politianmeldelsen.

INDBRUD Vindue opbrudt med ukendt genstand i villa på Rypevej i Hørsholm mellem fredag den 28. maj kl. 10 og lørdag den 29. maj kl. 15.15. Tyvekoster ikke opgjort ved anmeldelsen til politiet.

INDBRUD Kontanter og en dongle blev stjålet fra en villa på Kildevej, Rungsted Kyst, mellem fredag 28. maj kl. 16 og lørdag den 29. maj kl. 12. Gerningspersonen er kommet ind via en ulåst hoveddør.

INDBRUD En have- og terrassedør blev opbrudt til en villa på Sandbjergvej i Hørsholm lørdag den 29. maj mellem kl. 17 og 23.37. Stjålne genstande ikke opgjort ved politianmeldelsen.

SPRITBILIST ANHOLDT En 65-årig kvinde fra Vedbæk blev lørdag den 29. maj 9.21 standset af en patrulje fra Nordsjællands Politi på Helsingørmotorvejen ved Hørsholm. Her blev den 65-årige kvinde bedt om at puste i alkometeret, og det viste, at kvinden var påvirket af alkohol. Hun blev derfor taget med til sygehuset for at få taget en blodprøve, der skal vise kvindens præcise alkoholpromille.

GASTYV SIGTET Torsdag den 27. maj klokken 23.30 fulgte en patrulje på Helsingørmotorvejen ved Kokkedal efter en bil, som var blevet set tidligere på ugen i forbindelse med tyveri af gasflasker fra Q8 tankstationen på Usserød Kongevej i Hørsholm. Bilen blev stoppet på Fredensborg Kongevej, hvor den 22-årige mand, der kørte den, blev sigtet for tyveriet af gasflaskerne. Det viste sig, at manden er uden fast adresse. Også passageren, ligeledes en mand på 22 år, blev sigtet for tyveriet. En narkometertest viste desuden, at føreren formentlig havde kørt bil under påvirkning af kokain og hash. Han blev derfor også sigtet for at have kørt under indflydelse af euforiserende stoffer. En blodprøve skal nu fastlægge førerens nøjagtige påvirkningsgrad til brug for sagens videre behandling.

CIGARETTYVERI En indbrudstyv tog natten til tirsdag den 25. maj den besværlige vej ned gennem loftet for at sikre sig det, der blev resultatet af anstrengelserne: Et større antal kartoner med cigaretter. Indbrudstyveriet fandt ifølge Nordsjællands Politi sted ved to-tiden i Aldi på Bolbrovej i Rungsted. Gerningspersonen havde skaffet sig adgang til butikken via loftet - og da han nu var kommet ind, forsøgte vedkommende sig også med at bryde et pengeskab op. Det fik han ifølge politiet dog ikke noget ud af.

GASTYVERI Overvågningskameraer har afsløret tyveriet af et større antal gasflasker fra Q8 tankstationen på Usserød Kongevej i Hørsholm. På overvågningen kan man se to personer stjæle et bur med gasflasker. Optagelserne er fra kl. 2.30 natten til tirsdag den 25. maj. De to personer havde trukket buret om bag bygningen og blev senere fundet tomt i nærheden. Den ene person beskrives ud fra overvågningsbillederne som en mand på 40-45 år, 170-180 cm høj, kraftig af bygning og med maske for ansigtet. En grå Kia personbil med skydedøre kunne også ses på overvågningen.

UDEN-KØREKORT En 23-årig kvinde uden fast bopæl blev tirsdag den 25. maj kl. 18.34 standset, da hun kom kørende ad Helsingørmotorvejen ved Hørsholm. Her blev hun sigtet for at køre bil uden førerret.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

To biler og en bus endte i harmonika-sammenstød: Nu er bilist sigtet 01. juni 2021 kl. 12:04