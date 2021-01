Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Farlig leg i sneen, gløder på loftet og nabotricktyveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Farlig leg i sneen, gløder på loftet og nabotricktyveri

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 12. januar 2021 kl. 14:20 Kontakt redaktionen

HÆRVÆRK Mellem søndag den 10. januar kl. 19 og mandag den 11. januar kl. 15 blev der udøvet hærværk mod en bil, som holdt parkeret på Mariehøj i Nivå. En ukendt gerningsperson havde påført bilen fire lange ridser på bilens bagklap.

Læs også: Drabssag fra Rungsted fortsætter i coronaens tegn

TRICKTYVERI En 93-årig kvinde på Ellesø Allé i Vedbæk var fredag den 8. januar ved 16-tiden udsat for en påtrængende kvindelig tricktyv, der ringede på hendes dør. Kvinden sagde, at hun var den nye nabo og ønskede noget vand, da hendes eget vand var i udu. Mens kvinden talte, maste hun sig indenfor i boligen, og selvom den 93-årige bad hende om at gå igen, fortsatte kvinden, så de begge endte ud i køkkken, hvor kvinden fik en flaske vand. Mens de opholdt sig i køkkenet listede en ukendt person sig ind i boligen og stjal både kontanter og et armbandsur fra anmelderens taske. Den kvindelige tricktyv beskrives som brun i huden med sort hår og almindelig af bygning. Hun havde et mørkt tørklæde for munden.

RØGUDVIKLING Torsdag 7. januar kl. 7.06 indløb der anmeldelse fra en forbipasserende om røgudvikling fra et rækkehus på Boelsvang i Hørsholm, hvor der umiddelbart ikke var nogen hjemme. Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, og sidstnævnte fandt hurtigt kilden til røgen. Det var nogle gløder i loftet, som straks blev slukket. Umiddelbart tyder intet på, at der ligger en kriminel handling bag.

BRAND Politi og brandvæsen rykkede torsdag 7. januar kl. 9.11 ud til en anmeldelse om røgudvikling fra bolig på Åtoften i Nivå. Brandvæsenet fik hurtigt kontrol over en mindre brand i en krybekælder. Ilden var opstået i forbindelse med en håndværkers arbejde på stedet, og håndværkeren blev i forlængelse af dette sigtet for at have overtrådt beredskabsloven.

MUSIKLARM En 41-årig mand på Bøgebakken fik torsdag 7. januar kl. 22.15 besøg af en politipatrulje, der bad ham om at skrue ned for sit musikanlæg. Forinden havde Nordsjællands Politi fået en anmeldelse om, at der blev spillet høj musik til gene for de omkringboende.

FARLIG-LEG Tæt på Helsingørmotorvejen i nordgående retning ved Kokkedal-afkørslen havde nogle børn onsdag 6. januar kl. 12.30 i det nyklædte snelandskab fundet en kælkebakke, som sluttede ganske tæt ved motorvejen. Ved for høj fart var der risiko for, at børnene kunne ende på motorvejen. En patrulje kørte frem til stedet, hvor de fik en god snak med de kælkende børn, som godt kunne forstå, at det var en god ide at finde et andet sted at kælke.

BILIST-SIGTET En 44-årig mand fra Rungsted Kyst blev tirsdag kl. 12 sigtet for at køre bil uden førerret. Patruljen stoppede den lokale bilist på Usserød Kongevej og kunne hurtigt afsløre, at han ikke besad retten til at køre bil.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

Patrulje til borger: Du skal skrue ned 09. januar 2021 kl. 07:14

Nyt partnerskab skal banke antallet af indbrud helt i bund 08. januar 2021 kl. 17:56