Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Falsk betjent ringede og stor coronabøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Falsk betjent ringede og stor coronabøde

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 03. marts 2021 kl. 05:16 Kontakt redaktionen

FALSK-BETJENT-BEDRAGERI Et ægtepar i 60'erne fra Hørsholm blev søndag formiddag den 28. februar udsat for bedrageri over telefonen. En fremmed mand ringede ægteparret op og præsenterede sig som medarbejder fra Midt- og Vestjyllands Politi. På deres telefondisplay stod der, at han ringede fra tlf. nr. 9614 1448. Efter en længere samtale fik han lokket oplysninger ud af parret , som medførte, at der senere samme dag blev hævet knap 50.000 kr fra to af parrets kreditkort. De politianmeldte sagen kl. 19.02. Fra Nordsjællands Politi understreger man, at politiet og andre myndigheder aldrig ville bede om at få udleveret den slags oplysninger over telefonen. Hvis man er i tvivl om, man reelt er blevet ringet op af en medarbejder fra politiet, skal man bede om medarbejderens navn og dernæst ringe 114 og blive stillet videre til den pågældende medarbejder for på den måde at få verificeret personen er en ansat i politiet.

FARTKONTROL Ved en målrettet færdselsindsats mod hastighed var Nordsjællands Politi søndag formiddag til stede på Helsingørmotorvejen ved Vejenbrødvej i Nivå. Her blev otte personer målt til at køre for stærkt, hvoraf en forseelse medførte en betinget frakendelse af kørekortet og en medførte et klip i kørekortet.

INDBRUD i en villa på Rungsted Strandvej, Rungsted, begået lørdag den 27. februar kl. 00.30. Stige benyttet til at komme op til vindue på 1. sal, hvor gerningsperson er kommet ind. Ved anmeldelsen er mulige tyvekoster ikke opgjort.

CORONA-BØDE Det blev en dyr fornøjelse for Provianten på Rungsted at åbne iskiosken lørdag den 27. februar, hvor de stillede borde og bænke frem til kunder og med salg af is. Det faldt uden for de nuværende retningslinjer for covid-19, og derfor kan indehaveren se frem til en bøde på 10.000 kr, efter besøg af politiet.

DRENGE-FIK-SKIDEBALLE Torsdag den 25. februar kl. 15.03 blev det anmeldt, at tre personer udviste mistænkelig adfærd, idet de havde taget en stige fra et skur ved Nivaagaards Malerisamling i Nivå, men var løbet fra stedet, da de opdagede, at de blev observeret. En patrulje kørte til området, hvor de traf tre unge mænd på 16, 17 og 18 år fra Nivå og Hørsholm, som svarede til beskrivelsen. De blev af betjentene stærkt formanet om deres opførsel, ligesom der blev taget kontakt til forældrene.

RAZZIA Som led i en koordineret indsats med SKAT var Nordsjællands Politi torsdag eftermiddag den 25. februar til stede flere steder i Kokkedal og Nivå. I den forbindelse blev der fundet en moderat mængde hash på Egedalsvænge i Kokkedal. Desuden blev en bil plus et sæt nummerplader beslaglagt på Højengen i Kokkedal. En 35-årig mandlig bilist fra Valby blev anholdt på Brønsholmdalsvej i Kokkedal og sigtet for narkokørsel, idet et narkometer viste påvirkning af euforiserende stoffer. Yderligere et antal personer blev visiteret i Kokkedal og Nivå, og en 32-årig mand fra Farum blev på Holmegårdsvej i Kokkedal sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash.

INDBRUD Smykker samt danske og udenlandske blev stjålet ved et indbrud i en villa på Sanskevej i Rungsted, begået mellem torsdag den 25. februar kl. 17.50 og fredag 26. februar kl. 00.15. Ved hjælp af stige blev en altandør på 1. salg opbrudt.

TIGGERI Onsdag den 24. februar kl. 14.30 blev en 28-årig udenlandsk mand med ukendt adresse sigtet for at have tigget penge udenfor Føtex på Egevangen i Kokkedal. Han blev bortvist fra stedet.

NARKOKØRSEL På Helsingørmotorvejen ud for afkørsel 7 blev en 29-årig mandlig bilist standset af en patrulje onsdag den 24. februar kl. 18, fordi han kørte mere end de tilladte 110 km/t. Patruljen vurderede, at den 29-årige var påvirket af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Desuden blev han sigtet for at køre bil efter frakendelse af førerretten. Den 29-årige blev taget med på stationen til blodprøve for at fastslå den præcise påvirkning.

NARKOKØRSEL En 18-årig mandlig bilist fra Vedbæk blev natten til onsdag 24. februar kl. 1.45 standset af en patrulje på Gøngesletten i Vedbæk og sigtet for narkokørsel, da patruljen vurderede, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev derefter taget med til blodprøve, som skal fastslå den præcise påvirkning.

INDBRUD Et vindue blev opbrudt i en villa i Bel Colle Parken, Rungsted Kyst, under et indbrud begået mellem tirsdag den 23. februar kl. 7 og onsdag den 24. februar kl. 8.50. Umiddelbart ikke noget stjålet, men der var ikke fuldt overblik ved anmeldelsen.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

Dyr fornøjelse at åbne iskiosk 28. februar 2021 kl. 10:24

Flere patruljer sendt ud til ballade ved McDonald's 23. februar 2021 kl. 11:49