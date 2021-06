Se ugens politirapport: Falsk bankmand, vold, narko og færdselsuheld

Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Uddrag for Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

FALSK-BANKMAND En 85-årig kvinde fra Hørsholm blev mandag aften den 21. juni narret til at udlevere sit dankort og kode til en mand, der udgav sig fra at være fra en bank. Han oplyste, at kvindens dankort var blevet misbrugt og, at han, for at kunne undersøge sagen nærmere, havde brug for hendes dankort og kode. Manden overtalte den 85-årige til at lægge kort og kode i en kuvert, som han ville hente senere. Efterfølgende opdagede kvinden, at der var hævet penge fra hendes konto.

Nordsjællands Politi advarer på det kraftigste imod at man udleverer dankort, koder, personlige oplysninger, kontonummer, Nem-id og lignende til folk, man ikke ved, hvem er. Bliver man ringet op af personer, der fx udgiver sig for at være fra en bank eller politiet, skal man bede om personens navn og ringe tilbage til banken eller politiet for at få bekræftet, at vedkommende er ansat og har kontaktet en. Her er det vigtigt, at man selv finder hovednummeret til bank eller politi og ikke ringer tilbage til det nummer, som der i første omgang er ringet fra eller som bliver oplyst af den ukendte person.

TYVERI-FRA-BIL En taske blev mandag den 21. juni omkring kl. 16.05 stjålet fra en ulåst bil på Olgasvej i Vedbæk. Her var en kvinde ved at bære nogle ting ind på adressen og var derfor væk fra bilen i det øjeblik, hvor en tyv så sit snit til at stjæle tasken.

SOLOUHELD En 29-årig kvindelig bilist fra Nærum påkørte af ukendte årsager et træ på Isterødvejen søndag den 20. juni kl. 22.19. Uheldet medførte ikke umiddelbart større personskade, men kvinden blev alligevel kørt med ambulance til tjek på hospitalet.

UDEN-FØRERET Søndag den 20. juni kl. 16.07 blev en 31-årig udenlandsk mandlig bilist standset og kontrolleret på Helsingørmotorvejen i sydgående retning nær Nivå. Han kunne ikke fremvise et gyldigt kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

HØJ-MUSIK Både natten til lørdag den 19. juni og søndag den 20. juni blev Nordsjællands Politi kimet ned med anmeldelser om 'musik til ulempe'. Der var så mange, at det ikke var muligt for politiets patruljer at nå ud til alle, som var generet af høj musik. Natten til lørdag lå antallet af anmeldelser på 58, men der var endnu flere fester i gang lørdag aften og nat. Her modtog politiet 90 anmeldelser fra hele politikredsen. "Det er lidt over, hvad der er normalt selv på denne tid med det gode vejr," oplyste vagtchefen ved Nordsjællands Politi. Et kig over de mange anmeldelser viser desuden, at det primært er unge, som fester med høj musik. Festerne foregår både i private boliger og ude i det fri.

FÆRDSELSUHELD To biler var fredag den 18. juni kort før klokken 22 involveret i et færdselsuheld på Rungsted Strandvej i Hørsholm. De to biler kom kørende ad Strandvejen i samme retning. Bilens førere dytter og råber af hinanden, og på et tidspunkt, stopper de. Derefter bakker den ene ind i den anden med vilje. Manden der bakkede sin bil ind i den anden bil, forsvandt fra stedet, så ham kender politiet ikke identiteten på. Den anden er en 39-årig mand.

INDBRUD i en villa på Anemonevej i Hørsholm, begået natten til fredag den 18. juni kl. 03.41. Et vindue opbrudt. Stjålne effekter ikke opgjort ved anmeldelsen.

MINDREÅRIG-BUTIKSTYV En 14-årig pige fra Rungsted Kyst blev torsdag den 17. juni kl. 14.23 tilbageholdt i Hørsholm Midtpunkt, hvor hun havde stjålet varer fra Normal, Søstrene Grene og Flying Tiger. En patrulje kørte derfor til stedet, hvor de traf pigen. Da pigen er under den kriminelle lavalder, tog patruljen kontakt til pigens forældre samt de sociale myndigheder.

TYVERI-FRA-BIL Ukendt gerningsperson knuste torsdag den 17. juni mellem kl. 14.40 og 14.50 ruden i en personbil, som holdt parkeret på parkeringspladsen ved testcentret på Folehavevej i Hørsholm. Fra bilen blev der stjålet en taske indeholde pung, kontanter, diverse kort, makeup og hovedtelefoner.

BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKELSE En 16-årig pige fik sig onsdag den 16. juni en grænseoverskridende togtur på Kystbanen, hvor hun blev udsat for blufærdighedskrænkelse af ukendt mand. Mens toget befandt sig mellem Nørreport og Rungsted Kyst Station kl. 14.06 kom en ung afrikansk udseende mand pludselig over til hende. Først tog han hende på skuldrene, hvorefter han kyssede hende på kinden og krammede hende. Han forsøgte igen at kysse hende, men denne gang lykkedes det den 16-årige pige at læne sig væk, så det han ikke kunne gennemføre det. Da toget standsede i Rungsted forlod manden toget. Pigen har til politiet beskrevet ham som 26-27 år, 175-185 cm høj, afrikansk af udseende og meget mørk i huden og kronraget. Han talte dansk med accent og var iført sort jakke og mørke bukser.

NARKOHANDEL Onsdag den 16. juni kl. 18.30 blev der sat ind over utryghedsskabende narkohandel ved Nivå Centret i Nivå. Her blev en 24-årig mand fra Nivå sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash, mens en 17-årig mand fra Nivå og en 28-årig mand fra Hillerød begge blev sigtet for at have været besiddelse af en moderat mængde hash med henblik på videresalg, da hashen var fordelt i mindre poser.

URO Onsdag den 16. juni kl. klokken 5.45 anmeldte personalet i et tog ved Kokkedal Station, at en ung kvinde skabte uro, og hun ville ikke vise ID. Toget holdt derfor stille på stationen med dørene lukkede, indtil en patrulje ankom til stedet. Her tog patruljen kontakt til den unge kvinde, en 16-årig fra Snekkersten, og fik en snak med hende om hendes adfærd, og der blev på grund af hendes unge alder også taget kontakt til hendes forældre.

FÆRDSELSUHELD På Rungstedvej i Hørsholm skete der tirsdag den 15. juni kl. 20.41 et færdselsuheld, da en 38-årig mandlig bilist fra Hørsholm foretog en U-vending og i den forbindelse blev påkørt bagfra af en 19-årig mandlig bilist fra Nivå. Der skete i foirbindelse med uheldet ikke umiddelbart større personskade, men den 19-årige blev efterfølgende kørt med ambulance til tjek på hospitalet.

VOLD Et skænderi over en vandslange resulterede tirsdag den 15. juni klokken 12.23 i, at en 58-årig kvinde fik slået hul i hovedet. Kvinden var kommet kørende på sin elscooter, da hun på Mariehøj i Nivå traf en 47-årig mand, der var i færd med at vande med en vandslange. De to kom op at skændes. Kvinden blev ramt af vandet, og der opstod efterfølgende noget tumult, hvor kvinden ifølge anmeldelsen blev slået i hovedet både med knytnæve og med vandslangen, hvorpå der var monteret et brusehoved. Den 47-årige mand blev i forbindelse med sagen sigtet for vold.

INDBRUD Der er stjålet en halskæde og manchetknapper i forbindelse med et indbrud på Sanskevej i Rungsted Kyst mellem søndag den 13. juni kl. 8 og tirsdag den 15. juni kl. 15. Der meldes ikke noget om, hvordan gerningspersonen eller -personerne er kommet ind i huset.

Kilde: Nordsjællands Politi

