Se ugens politirapport: Død i drukneulykke og stribevis af indbrud

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 01. december 2020 kl. 16:20 Kontakt redaktionen

INDBRUD Smykker og ure blev stjålet ved et indbrud i en lejlighed i Opnæsgård i Hørsholm, begået mellem torsdag den 26. november kl. 15 og mandag den 30. november kl. 15.53. Rude knust i terrassedør.

URO-I-TOG En 33-årig mand med ukendt adresse skabte søndag den 29. november kl. 22.20 så meget uro i Kystbanetoget ved Nivå på vej mod Helsingør, at politiet blev kontaktet. Manden var beruset og aggressiv over for de andre passagerer, og en patrulje kørte derfor til Espergærde Station, hvor manden blev taget med til detentionen.

INDBRUD En rude i terrassedøren blev knust ved et villaindbrud på Møllevænget i Hørsholm, begået fra torsdag den 26. november kl. 20 til fredag 27. november kl. 16.45. Stjålne genstande ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD Ukendt gerningsperson brød soveværelsesvindue op i et hus på Mortenstrupvej i Hørsholm, begået fredag den 27. november kl. 18. Tyvekoster ikke opgjort ved anmeldelsen.

DRUKNEULYKKE En 49-årig mand fra Hillerød mistede fredag den 27. november livet ved en sejltur på Øresund ud for Nivå Havn. Politi og Forsvarets Operationscenter blev alarmeret fredag aften af pårørende, der meldte ham savnet, da han ikke var kommet hjem med sin båd til tiden. En eftersøgning på Øresund blev sat i gang fredag omkring kl. 22. I første omgang uden held. Natten til lørdag kl. 03 blev søgningen indstillet og først genoptaget lørdag middag efter tågen havde lagt sig. Her fandt beredskabet først båden og kort efter den 49-årige livløse mand i vandet. Der var både en helikopter og flere skibe involveret i eftersøgningen, der foregik i et større område omkring Nivå Havn, men var blevet udfordret af, at der var meget tåget i området.

LISTETYV En familie på Grønnevang i Hørsholm opdagede natten til lørdag den 28. november kl. 03.48, at de havde været udsat for indbrud. Gerningspersonerne havde aflistet en rude til både kældervindue og til badeværelset. En hundepatrulje blev sendt til adressen uden at finde spor af dem. Hvorvidt der blev stjålet noget var der ikke overblik over på daværende tidspunkt.

INDBRUD i en villa på Rungsted Strandvej lørdag den 28. november kl. 19.27. Et vindue på førstesalen opbrudt. Ved anmeldelsen var tyvekosterne ikke opgjort.

INDBRUD i en villa på Breeltelund begået i perioden fra fredag den 20. november kl. 12 til søndag den 29. november kl. 14.15. Rude knust i badeværelset. Tyvekoster ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD En havedør blev opbrudt til en lejlighed på Ørbækgårds Allé søndag den 29. november mellem kl. 14 og 17. Stjålne genstande ikke opgjort ved anmeldelsen til politiet.

INDBRUD i en villa på Vedbæk Strandvej fredag den 27. november kl. 18.10. Ved politianmeldelsen var det ukendt hvordan gerningspersonen kom ind, og hvad der blev stjålet.

FLUGT-Efter-UHELD En 72-årig mand fra Hørsholm standsede ikke op, efter at han lørdag den 28. november påkørte en anden bilist i rundkørslen på Ådalsvej i Hørsholm. Den 72-årige var kørt ind i rundkørslen uden at overholde sin ubetingede vigepligt, hvor han påkørte en anden bilist og fortsatte videre. Vidner tog dog bilens nummer, og politiet kunne efterfølgende opsøge flugtbilisten og sigte ham for færdselslovs-overtrædelsen. Der skete kun mindre materiel skade på bilerne ved uheldet, og den ældre mand blev ikke sigtet for spirituskørsel.

LEGETØJSVÅBEN En 57-årig mand kontaktede torsdag den 26. november omkring kl. 11 politiet og fortalte, at han havde set en pistollignende pistol på motorsvejstilkørselsrampen ved Kokkedal. En patrulje kørte ud til stedet og fandt en pistol, som dog var af legetøjstypen.

NARKOKØRSEL En 36-årig mand fra Helsingør blev fredag den 27. november kl. 02.25 standset på Johannes Hages Vej, anholdt og sigtet for narkokørsel. Manden var tidligere på aftenen blevet set stjæle en kvartpalle ved Netto i Nivå Center. Her alarmerede en borger politiet. Med oplysningerne om manden og hans bil, spottede en patruljevogn ham nogle timer senere. Den kvartpalle, han var blevet set stjæle, var ikke i bilen, til gengæld konstaterede patruljen, at manden var påvirket af euforiserende stoffer. Med anholdelse blev han taget med på hospitalet til blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige påvirkelsesgrad.

Kilde: Nordsjællands Politi

