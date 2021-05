Se ugens politirapport: Cyklist ind i mur, uro i kælder og indbrud

Uddrag fra ugens døgnrapport for Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn fra den forgange uge

RAMTE MUREN Mandag den 10. maj kl. 17 indløb der en anmeldelse om et solofærdelsuheld på Olgasvej i Hørsholm. En patrulje kørte til stedet og konstaterede, at en 26-årig kvinde fra Hørsholm var cyklet ind i en mur og blødte fra hovedet. En ambulance ankom også til stedet, og kvinden blev kørt til hospitalet for behandling af sine skader.