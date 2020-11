Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Brande, unge butikstyve og forslået p-vagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Brande, unge butikstyve og forslået p-vagt

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 04. november 2020 kl. 14:27 Kontakt redaktionen

BRAND Mandag den 2. november kl. 21.16 blev der anmeldt brand i et skur på Donsevej. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor de fik kontrol over branden, inden der skete spredning til hovedhuset. Ingen personer kom noget. Brandårsagen var ikke fundet ved redaktionens deadline.

INDBRUD En rude i soveværelset i en villa på Breeltehøj blev knust med en sten af ukendt gerningsperson mellem søndag 1. november kl. 7.15 og kl. 19.10. Tyvekoster ikke opgjort.

KØRSEL-I-FRAKENDELSESTIDEN En 21-årig mandlig bilist fra Helsinge blev mandag den 2. november kl. 10.38 standset og kontrolleret på Helsingørmotorvejen ved Nivå-afkørslen. Det viste sig, at han var blevet frakendt retten til at føre bil og stadig befandt sig i frakendelsestiden. Da han samtidig blev målt til at køre 142 km/t blev han sigtet for begge forhold.

BRAND I forbindelse med noget renoveringsarbejde udbrød der søndag den 1. november kl. 09.10 brand i krybekælderen i en bolig på Alsvej. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandtekniske undersøgelse skal nu fastlæge årsagen.

BIL-BESLAGLAGT Søndag den 1. november kl. 17.43 blev en 34-årig udenlandsk mand standset af en patrulje på Grønnegade. Her viste en alkometertest, at han var mere spirituspåvirket end det tilladte. Manden blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og taget med på politigården til blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige promille. Endvidere blev hans bil beslaglagt.

INDBRUD i to rækkehuse i Fasanvænget i Kokkedal, hvor der det ene sted blev stjålet smykker. Indbruddene er begået henholdsvis fra torsdag den 29. oktober kl. 8.30 til fredag den 30. november kl. 12.05 samt fredag 30. november mellem kl. 19 og 21. De ukendte gerningspersoner har henholdsvis opbrudt et vindue samt opbrudt vindue i hoveddør.

INDBRUD i to villaer på Drosselvænget i Kokkedal, begge begået i perioden fra fredag den 30. oktober til søndag 1. november, frem til henholdsvis kl. 11.30 og kl. 15.30. I det ene hus blev et vindue opbrudt, og gerningspersonen stjal bærbare computere, ure og smykker. I det andet hus var der aflistet et vindue. Her var de stjålne genstande ikke opgjort ved anmeldelsen.

CYKLIST-OVERSÅ-BIL En 15-årig pige fra Vedbæk måtte onsdag den 28. oktober en tur på skadestuen til observation efter hun var kørt ind i siden på en bil. Sammenstødet skete klokken 09.32 ved Henriksholms Allé og Kommandanten i Vedbæk, hvor den 15-årige overså en 38-årig kvindelig bilist og cyklede direkte ind i hendes bil.

INDBRUD i en villa på Vibevang i Hørsholm, begået onsdag 28. oktober fra kl. 19.27 til kl. 19.30. Vindue opbrudt. Stjålne genstande ikke opgjort.

INDBRUD Mellem kl. 15 og 21.30 brød ukendt gerningsperson ind i et hus på Hasselparken i Hørsholm. En rude var knust. Stjålne genstande ikke opgjort.

BUTIKSTYVERI Tirsdag 27. oktober kl. 15.07 anmeldte personalet i Føtex i Kokkedal, at de havde pågrebet tre 13-årige piger for butikstyveri. På grund af deres alder orienterede politiet de sociale myndigheder.

P-VAGT-SLÅET Tirsdag 27. oktober klokken 11.08 anmeldte en p-vagt, at han søndag kl. 11 var blevet slået fire-fem gange på armen samt skubbet af en 45-årig kvinde fra Kokkedal, der netop var blevet tildelt en p-afgift foran Netto på Højengen i Kokkedal. Anmeldelsen hænger sammen med en hændelse fra søndag 25. oktober kl. 13.41, hvor kvinden anmeldte p-vagten, fordi han skubbet og slået hende. Episoden fandt ifølge anmeldelsen sted, da kvinden og vagten kom op at diskutere, hvor længe kvinden havde været væk fra sin bil i forbindelse med udstedelse af en parkeringsafgift. Forinden havde kvinden anmeldt p-vagten for at skubbet og slået hende på arm.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

Kvinde kørt ned i fodgængerfelt 04. november 2020 kl. 10:59

Corona er en effektiv nabohjælp 04. november 2020 kl. 06:35