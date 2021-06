Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Brande, bådkollission og en løs blotter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Brande, bådkollission og en løs blotter

Uddrag fra Nordsjællands Politirapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 08. juni 2021 kl. 15:55 Kontakt redaktionen

BÅDTYVERI En motorbåd af mærket Sea Ray Marine og en bådtrailer er klokken 02.39 natten til mandag den 7. juni blevet stjålet fra Rungsted Havn.

Læs også: Blotteren stod af i Kokkedal

BLOTTER Politiet efterlyser den mand på 30-40 år, der søndag den 6. juni om aftenen blev afsløret i at sidde og onanere i kystbanetoget mellem Hellerup og Kokkedal Station. En 26-årig kvinde fra Helsingør afslørede manden, der stirrede på hende og onanere samtidigt. Da hun opdagede det, råbte hun ham an. Det fik ham til at holde op, rejse sig fra sit sæde og forlade toget, da det stoppede på Kokkedal Station. Den 26-årige kontaktede politiet søndag kl. 17.58, og der blev sendte en patrulje til Kokkedal Station, hvor manden dog ikke blev fundet. Ifølge Nordsjællands Politi er blotteren en mand på 30-40 år. Han så ifølge beskrivelsen sydeuropæisk ud, er brun i huden, kraftig af bygning og havde kort sort hår. Han bar ikke mundbind og var iført mørke joggingbukser, mørkeblå t-shirt og bar på en mørk plastikpose.

INDBRUD i en villa på Lange-Müllers Allé, Rungsted Kyst, fredag den 4. juni mellem kl. 16 og 18. Gerningspersonen er kommet ind via ulåst hoveddør og har stjålet nøgler.

BRAND Tre personer i en lejlighed på Højmosevænge i Hørsholm måtte lørdag aften den 5. juni en tur til tjek på hospitalet efter at en brand i en gryde på komfuret bredte sig til køkkenets emhætte. Der blev påbegyndt en evakuering af opgangen efter kl. 21.05, da man ikke vidste om branden havde bredt sig ud i aftrækskanalerne. En person blev sigtet for overtrædelse af Beredskabsloven.

BRAND Nordsjællands Brandvæsen, politi og ambulance blev tirsdag 1. juni kl. 22.34 alarmeret, da der var opstået brand i en lejlighed i en længe med fem lejemål på Svenstrupvej i Hørsholm. Ilden opstod formentligt, da lejlighedens beboer - en 53-årig mand - var faldet i søvn i sin seng med en cigaret i hånden, oplyser politi og brandvæsen. Han var dog vågnet i tiden og havde reddet sig selv ud af den brændende bolig før redningsmandskabets ankomst. Det samme var ejendommens øvrige beboere. Ambulancen var den første på stedet, og de gik straks i gang med at behandle manden. "Hele stueetagen var overtændt, da vi ankom. To røgdykker-hold blev sendt ind for at slukke ilden, der heldigvis ikke havde bredt sig til 1. sal, men hele stueetagen udbrændte," oplyste indsatsleder Jens Garfort fra Nordsjællands Brandvæsen. Ingen personer til skade i forbindelse med branden, men den 53-årige mandlige beboer blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Selve branden var slukket efter 20 minutters tid, men efterslukningsarbejdet fortsatte frem til kl. 00.30.

TRICKTYVERI En 88-årig mand fra Hørsholm blev tirsdag 1. juni kl. 10.19 udsat for et frækt tricktyveri på åben gade ved Danske Bank i Hørsholm Midtpunkt. Her henvendte en ukendt mand sig pludselig til den 88-årige og sagde, at han tabt en 50'er på gaden. Da den 88-årige ville kigge efter pengesedlen, lykkedes det den ukendte tricktyv at stjæle den ældre mands kreditkort og efterfølgende hæve penge fra den hans konto. Gerningsmanden beskrives som 30-45 år, 175 cm høj, almindelig af bygning, udenlandsk af udseende, blond hår og iført tynd lys sommerjakke.

SPRÆNGFARLIGT-FUND En håndgranatlignende genstand blev tirsdag 1. juni kl. 14.10 fundet i en elevatorskakt i Ådalsparken i Hørsholm. Det var en elevatortekniker, der spottede den potentielle sprængfarlige genstand, som efterfølgende blev hentet af ammunitionsrydningstjeneste og nu undersøges nærmere.

BUTIKSTYVERI En 60-årig mand fra Kokkedal blev tirsdag 1. juni kl. 18.30 sigtet for butikstyveri i Rema 1000 på Egevangen i Kokkedal. Her havde manden puttet øl i en bærepose og forladt butikken uden at betale. Politiet blev alarmeret og en patrulje kørte til stedet, hvor de fik kontakt til den 60-årige mand.

BÅDKOLLISION-og-HOVEDSKADE En 51-årig kom til tirsdag 1. juni til skade, da hun var ombord på den ene af to både, der sejlede ind i hinanden ved Rungsted Havn. Kollisionen et skete kl. 18.50 i forbindelse med kapsejlads, hvor den 51-årige kvinde slog hovedet. I ambulance blev hun bragt til hospitalet for behandling af skaderne.

FALSK-POLITIOPKALD En 79-årig kvinde fra Kokkedal anmeldte tirsdag 1. juni kl. 19.51, at hun kort forinden var blevet ringet op af en mand, som udgav sig for at være fra politiet. Ifølge manden skulle kvindens konto være ved at blive hacket, og han bad derfor om kvindens NemID-oplysninger. Dem nægtede kvinden dog at udlevere, og herefter lagde manden røret på. Fra Nordsjællands Politi lyder der ros til kvinden for ikke at efterkomme mandens efterspørgsel af NemID-oplysninger. Politiet gør opmærksom på, at offentlige myndigheder ALDRIG beder om udlevering af NemID-oplysninger, og opfordrer alle borgere til generelt ikke at udlevere personlige oplysninger til ukendte personer.

Kilde: Nordsjællands Politi og Nordsjællands Brandvæsen

relaterede artikler

Opgang evakueret ved brand 06. juni 2021 kl. 10:18

Både sejlede ind i hinanden og kvinde røg på hospitalet 02. juni 2021 kl. 17:22

Tricktyv narrede 88-årig på åben gade 02. juni 2021 kl. 16:21