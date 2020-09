Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Brand, overfald i hjemmet og stribe af indbrud

Uddrag af Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 23. september 2020 kl. 07:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

OVERFALD-I-HJEMMET En mandlig beboer på Sophienbergvej i Hørsholm ameldte tirsdag 22. september kl. 05.23, at han i nattens løb - klokken 03.30 - var blevet vækket ved, at to mænd pludselig befandt sig i beboerens hjem, efter de havde brudt en dør op. Beboeren vågnede ved at blive lyst i hovedet med en lommelygte, hvorefter han blev tildelt et slag. Det lykkedes beboeren at løbe ind i et tilstødende værelse for at hente noget at slå fra sig med, men i mellemtiden stak de to fremmede mænd af.

REDNINGSAKTION Mandag 21. september kl. 19.23 anmeldte en kvinde, at hun kunne se noget orange flyde rundt i vandet cirka 30 meter ude for Mikkelborg Park. Politiet blev sendt til stedet, ligesom JRCC sendte en redningshelikopter i luften og Nordsjællands Brandvæsen en båd ud til en formodet drukneulykke. Snart efter kunne det konstateres, at det var en form for UV-markering på en bøje. Den var formentlig drevet til området fra et andet sted. Derfor kunne man straks afklare, at ingen personer var i fare, og operationen blev afblæst.

BILHÆRVÆRK Flere biler har lørdag 19. september mellem kl. 22 og søndag 20. september kl. 10 været udsat for hærværk. To biler, der holdt på Flintemarken i Vedbæk har fået knust ruderne, og en bil, der holdt ved Vedbæk Station fik knust en siderude.

UDEN-FØRERRET Søndag den 20. september kl. 10.30 blev en 33-årig mand sigtet for at køre bil, selvom han tidligere havde fået frakendt sit kørekort og ikke havde generhvervet det. Han blev stoppet af en patrulje i Vedbæk.

BRAND En kogeplade, der blev tændt ved et uheld, var søndag den 20. september kl. 12.42 skyld i en brand i en lejlighed på Rungstedvej 4. Her antændte varmen fra kogepladen en pose, som stod på komfuret. Alle beboere i ejendommen var kommet ud da Nordsjællands Brandvæsen og politiet ankom. Et røgdykkerhold blev sendt ind, og de fik hurtigt slukket ilden i køkkenet, og der blev luftet godt ud i lejligheden. Ingen personer kom til skade, men der skete brandskader i køkkenet og røgskader i resten af lejligheden.

BUTIKSTYVERI To udenlandske mænd på henholdsvis 39 og 51 år blev søndag den 20. september kl. 12.50 taget for butikstyveri i Irma i Hørsholm Midtpunkt. De to mænd blev sigtet for tyveriet og fik en straksbøde.

INDBRUD Højttalere og en tablet blev stjålet ved et indbrud i et hus på Teglbakken i Nivå, begået søndag 20. september mellem kl. 14 og 16.36. Et køkkenvindue blev brudt op.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et villaindbrud på Krokusvej i Hørsholm, begået i perioden mellem tirsdag 15. september kl. 14 og fredag 18. september kl. 15.45. Vindue opbrudt.

INDBRUD Et soveværelsesvindue i en villa på Helleholm, Rungsted Kyst, blev opbrudt ved et indbrud begået mellem torsdag 17. september kl. 9 og lørdag 19. september kl. 19. Ved anmeldelsen var de stjålne genstande ikke opgjort.

INDBRUD Flere vinduer i en villa på Fredensvej i Hørsholm blev brudt op af en eller flere ukendte gerningspersoner i perioden mellem tirsdag 15. september kl. 8 og søndag 20. september kl. 16. Ved anmeldelsen var det ikke gjort op, hvad der var stjålet.

INDBRUD En rude blev aflistet i et hus på Ørbækgårds Allé i Hørsholm ved et indbrud begået fra lørdag 19. september kl. 15 til søndag 20. september kl. 17. Ved anmeldelsen var de stjålne genstande ikke opgjort.

ANHOLDELSER To mænd på 20 år fra Hørsholm blev onsdag nat 16. september anholdt og sigtet for forsøg på indbrud i en forretning i Kongevejscentret i Hørsholm. Kl. 03.34 indløb der anmeldelse om, at der løb seks hætteklædte personer rundt på taget på Kongevejscentret. Flere patruljer kørte til stedet, hvor to personer flygtede fra stedet, mens to andre, de to 20-årige lokale mænd, blev pågrebet. Da der var indikationer på, at personerne formentlig havde til hensigt at bryde ind på stedet, blev de sigtet for forsøg på indbrud.

HASHSIGTELSE På parkeringspladsen ved Rungsted Havn blev en patrulje onsdag 16. september kl. 01.45 opmærksom på en parkeret bil, hvor der lå joint-skodder omkring. Fra bilen lugtede der af hash, og i bilen traf de en 23-årig mand fra Hvidovre, og ved visitation var han i besiddelse af en mindre mængde hash, som han blev sigtet for.

DESIGNERTYVERI Tirsdag 15. september kl. 22.25 var der indbrud hos Flex Leasing i Savsvinget i Hørsholm. Her brød en eller flere ukendte gerningspersoner en dør op og stjal fire designerstole. Indbruddet blev anmeldt torsdag formiddag 17. september.

HASHSIGTELSE En politipatrulje befandt sig tirsdag 15. september kl. 21.20 nær NGG på Christianshusvej i Hørsholm, hvor de kunne lugte hash. Efter at have gået rundt i området traf patruljen fire unge mænd fra Kokkedal og Fredensborg. Alle fire blev visiteret, og den ene, en 19-årig mand fra Kokkedal, blev fundet i besiddelse af en mindre mængde hash, hvilket han blev sigtet for.

UDEN-FØRERRET Tirsdag 15. september kl. 15.51 standsede en patrulje en 54-årig mandlig bilist på Vandtårnsvej i krydset ved Kongevejen i Vejenbrød. Han kunne ikke fremvise et gyldigt kørekort, da han slet ikke havde erhvervet sig førerret, og det blev han sigtet for.

INDBRUD Valuta og smykker blev stjålet ved et villaindbrud på Axel Heides Vej i Hørsholm, begået i perioden fra mandag 14. september kl. 20 til onsdag 16. september kl. 09.20. Et vindue til soveværelse opbrudt.

INDBRUD Ur og smykker blev stjålet ved et indbrud i en villa på Axel Heides Vej i Hørsholm, begået fra mandag 14. september kl. 17 til tirsdag 15. september kl. 6. Et vindue var opbrudt.

Kilde: Nordsjællands Politi og Nordsjællands Politi

