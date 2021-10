Se billedserie Politirapporten Hørsholm - politikvinde og politibil Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Brand, falsk indsamler og tyveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Brand, falsk indsamler og tyveri

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 20. oktober 2021 kl. 07:57 Kontakt redaktionen

URO Mandag den 18. oktober kl. 22.23 blev det meldt om uro ved et festlokale i Broengen i Kokkedal. På stedet blev en 18-årig mand fra København sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og taget med til detentionen. Også en 16-årig kvinde fra Slagelse blev anholdt og sigtet for det samme. Under køreturen skaffede den unge kvinde sig desuden en sigtelse for både vold og trussel mod polititjenestemand. Festen lukkede kort efter klokken 23, hvorefter Nordsjællands Politi blev i området i et stykke tid for at sikre ro på stedet.

FALSK INDSAMLING Flere borgere fortalte mandag den 18. oktober omkring kl. 15.30 til politiet, at der en halv times tid tidligere havde befundet sig en kvinde på Højmose Vænge i Hørsholm, som gik rundt og fortalte, at hun samlede penge ind til Børnehjælpen. Hun puttede efter sigende dog penge, hun fik indsamlet, ned i sin egen pung. Der var derfor mistanke om, at kvinden begik bedrageri. En patrulje kørte til området, men fandt ikke kvinden. Hun er mellemøstlig eller afrikansk af udseende, ca. 20 år, ca. 160 cm, spinkel af bygning, lys i huden og med langt sort hår. Hun talte dansk.

KØREKORT VÆK En 33-årig mandlig bilist fra Helsingør blev mandag den 18. oktober kl. 11.41 standset på Isterødvej i Hørsholm. Han blev bedt om at fremvise et gyldigt kørekort. Det kunne han ikke, fordi hans førerret inddraget. Han blev derfor sigtet for at køre bil uden kørekort.

BRAND En hel opgang måtte søndag den 17. oktober kl. 17.31 ud på gaden, da der var opstået brand i en lejlighed på Ahornvej i Hørsholm. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor slukningsarbejdet straks blev igangsat. Det formodes, at branden opstod fra en overophedning af friture, som spredte sig til emhætten. Beboeren i lejligheden blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Ingen kom umiddelbart til skade i forbindelse med branden. Artiklen fortsætter under foto...

En overophedet friture var sandsynligvis skyld i, at der søndag opstod brand i en lejlighed på Ahornvej, hvor alle opgangens beboere måtte ud på gaden under slukningsarbejdet. Foto: Presse-fotos.dk

HÆRVÆRK-TYVERI Mellem lørdag den 16. oktober kl. 19.30 og søndag den 17. oktober kl. 08 er der blevet udøvet hærværk og begået tyveri fra Hørsholm-Rungsted Tennisklub på Stadionalle i Hørsholm. Nogle unge mennesker havde opholdt sig på stedet, hvor nogle skabe var blevet brudt op, og derfra var der stjålet flasker med spiritus samt pantflasker. Derudover havde de unge kørt på foreningens banestøvsuger, så gulvet var blevet ødelagt.

TYVERI Ruderne blev knust på to biler torsdag den 14. oktober omkring kl. 20 på to personbiler foran motionscentret SATS i Hørsholm på Kammerrådens Vej. I den forbindelse blev der stjålet tasker og computere fra bilerne.

PÅVIRKET Tirsdag den 12. oktober kl. 19.20 blev en 25-årig mandlig bilist fra Hillerød standset og kontrolleret på Niverød Kongevej i Nivå. Han fik narkometeret til at slå ud, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel og taget med for at få taget en blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning.

Kilde: Nordsjællands Politi



NB. Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi den seneste tid været uden indbrud i privat beboelse.

Det skyldes, at det it-system, som har været benyttet at hente informationerne, er blevet lukket ned. Det er uvist, hvornår politiet igen kan oplyse om indbrud.

relaterede artikler

Politiet tilkaldt: Mistænkelig indsamler stak sedler i pungen 19. oktober 2021 kl. 13:31

Unge mistænkes for hærværk og tyveri mod sportsklub 18. oktober 2021 kl. 18:26