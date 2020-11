Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Blufærdighedskrænkelse og tyv midt i stuen

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 24. november 2020 kl. 16:14 Kontakt redaktionen

UDEN-KØREKORT En 24-årig mand uden fast adresse blev mandag den 23. november klokken 19.50 standset på Sjælsmarkvej i Hørsholm. Da det viste sig, at han ikke havde noget kørekort, blev han sigtet for kørsel uden førerret.

INDBRUD Der blev blandt andet stjålet smykker ved et villaindbrud på Lars Nielsens Vej i Hørsholm, begået mellem torsdag den 19. november kl. 17:30 til søndag den 22. november kl. 15.30. Et vindue opbrudt.

INDBRUD i en lejlighed på Henrikshøj i Vedbæk fra onsdag den 18. november kl. 9.30 til fredag den 20. november kl. 10. Gerningsperson havde sat en stige i et bed op til en altan, hvor et vindue var opbrudt. Der var ikke overblik over tyvekoster ved politianmeldelsen.

BEFAMLET En 16-årig pige fra Vedbæk blev torsdag den 19. november klokken 22.16 udsat for blufærdighedskrænkelse af en mand på Vedbæk Station. Pigen var netop steget af toget, da manden spurgte, om hun havde en lighter. Hun svarede, at det havde hun ikke, hvorefter manden tog hende på bagdelen og kommenterede hendes udseende. Den unge kvinde løb fra stedet og kontaktede herefter politiet. Manden beskrives som 50-60 år, ca. 170 cm høj, kraftig af bygning, brun i huden med sort hår og skæg. Han var iført en mørk hue, mørk vinterjakke og talte dansk.

OVERRASKET-AF-TYV En 58-årig kvinde på Rungstedvej i Hørsholm måtte torsdag den 19. november ved 17.30-tiden have fået sig noget af et chok, da hun pludselig fandt en fremmed mand i hendes lejlighed. Han var kravlet ind af et åbent vindue og befandt sig midt i hendes stue. Manden stak efterfølgende af fra lejligheden. Signalement: Mand, 50-55 år, ikke etnisk dansk af udseende, omkring 170-180 cm høj og med overskæg. Ved anmeldelsen til politiet havde den 58-årige kvinde ikke overblik over, om han havde nået at stjæle noget.

INDBRUD i en villa på Drosselvænget, Kokkedal, begået mellem onsdag den 18. november kl. 15 til torsdag den 19. november kl. 7.00. Vindue opbrudt og smykker stjålet.

SPRITBILIST En 59-årig mand fra Nivå blev onsdag den 18. november kl. 08.23 standset på Fredensborg Kongevej i Kokkedal. Her viste en alkometertest, at hans promille var højere end tilladt. Han blev sigtet for spirituskørsel og taget med på hospitalet til blodprøve for at fastlægge hans nøjagtige promille.

INDBRUD Smykker, telefoner, tablets, ure, computer og telefoner blev stjålet ved et ind i en villa i Hvedevænget, Kokkedal, begået onsdag den 18. november mellem klokken 16 og 19.10. En terrassedør opbrudt. Politiet har rettet mistanke mod personer, som i dagene før var kommet kørende i en ladvogn med litauiske nummerplader og havde stillet to trailere fra Q8 på en nærliggende parkeringsplads.

Kilde: Nordsjællands Politi

