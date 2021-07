Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Blottere og indbrudstyve slår til

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 07. juli 2021 kl. 09:59 Kontakt redaktionen

BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKELSE En 72-årig mand har erkendt, at han mandag den 5. juli kl. 20.56 sad og onanerede i et busstoppested i begyndelsen af Usserød Kongevej. Da han af to mænd på 18 og 21 år, uafhængigt af hinanden, blev opdaget, stoppede han sit forehavende og tog bussen mod Nivå Station. I mellemtiden var politiet blevet alarmeret, og de traf manden på Nivå Station, hvor han blev sigtet for blufærdighedskrænkelse ved blotteri. Politiet oplyser, at der umiddelbart ikke er sammenfald med det signalement, der blev givet af en blotter samme eftermiddag i Nivå Strandpark (se nedenfor).

TASKETYVERI En badegæst på Nivå Strand fik mandag den 5. juli omkring kl. 14 stjålet sin rygsæk med iPhone og AirPods af ukendt gerningsperson, mens vedkommende var en tur i vandet. Rygsækken var lagt under et håndklæde.

BLOTTER En kvinde og hendes børn fik sig mandag den 5. juli kl. 16.32 en ubehagelig oplevelse ved Nivå Strandpark, da en mand omkring kl. 16.32 blottede sig, mens han onanerede. En patrulje blev sendt til stedet, men manden blev ikke fundet. Han vurderes at være i 40'erne og iført kasket, en turkis t-shirt og rødlig skuldertaske.

INDBRUD Der blev stjålet kontanter ved et indbrud i en bolig i Breelteparken, begået mellem mandag 28. juni og mandag den 5. juli kl. 10.15. Havedør opbrudt.

INDBRUD i et hus på Nivådal i Nivå, begået mellem torsdag den 1. juli kl. 12 til søndag den 4. juli kl. 19.30 ved at udbore hul i havedør. Computer og bestik stjålet.

INDBRUD Tøj, spiritus og ure blev stjålet ved et indbrud i en villa på Rungstedvej, Rungsted Kyst, mellem fredag den 2. juli kl. 15.30 og søndag den 4. juli kl. 11.45. Gerningsperson er brudt ind på ukendt vis.

INDBRUD Smykker og udenlandsk valuta blev stjålet ved villaindbrud på Bekkasinvej i Hørsholm, begået mellem lørdag den 3. juli kl. 12 og søndag 4. juli kl. 16.55. Badeværelsesvindue brudt op.

INDBRUD i en villa i Johannehaven i Hørsholm, begået mellem lørdag den 3. juli kl. 16.30 og søndag den 4. juli kl. 20.50. Terrassedør opbrudt. Stjålne genstande ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD i en villa på Fagerlund­en i Vedbæk natten til søndag den 4. juli kl. 00.42. Politiet blev alarmeret og en patrulje kørte til adressen, men gerningspersonen var forsvundet. Via overvågning lyder beskrivelsen på mand, dansk af udseende, spinkel af bygning, lys i huden og med lyst hår. Iført hættetrøje, handsker og mundbind. Hvorvidt der blev stjålet noget var der ikke overblik over ved anmeldelsen.

INDBRUD i en villa på Fagerbo i Vedbæk, begået mellem fredag den 2. juli kl. 17 og søndag den 4. juli kl. 20.50. Vindue brudt op. Stjålne genstande ikke opgjort ved anmeldelsen.

NARKOBILIST-SOLOUHELD Natten til fredag den 2. juli galt for en 20-årig mand fra Virum, da han i narkopåvirket tilstand sad bag rattet i en bil. På Gøngehusvej i Hørsholm mistede han herredømmet og kørte ind i noget beplantning foran en bolig. Nordsjællands Politi modtog anmeldelsen kl. 02.49 og sendte en patrulje til stedet. Her blev den 20-årig mand anholdt efter både at have blæst alkometeret op over det tilladte og blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer. Med sigtelse for både narko- og spritkørsel blev han taget med til blodprøve for at fastslå den præcise påvirkning.

TYVERI-FRA-PERSONBILER Torsdag den 1. juli kl. 17.48 blev det anmeldt, at der imellem kl. 12 og 17 havde været ubudne gæster i en bil, der havde holdt parkeret på Folehavevej i Hørsholm. Højre forreste siderude var slået itu, og der var blevet stjålet en taske. Igen kl. 17.54 indløb der en anmeldelse om, at der imellem kl. 15 og 17 også var blevet stjålet en taske fra en bil, der havde holdt parkeret på Rungsted Strandvej. Her var højre side­rude ligeledes slået itu, En lignende anmeldelse fra samme sted tikkede ind kl. 18.14, hvor venstre forreste siderude var knust og brugt som adgangsvej.

INDBRUD i et hus på Nivådal i Nivå mellem onsdag den 30. juni kl. 16 og torsdag den 1. juli kl. 18. Badeværelsesvindue opbrudt. Stjålne genstande ikke opgjort ved anmeldelsen.

BUTIKSTYVERI En mand og en kvinde på henholdsvis 40 og 24 år, den ene fra Kokkedal og den anden med ukendt adresse, blev onsdag den 30. juni kl. 11.22 taget for butikstyveri i Føtex på Egevangen. De blev begge sigtet for tyveriet.

INDBRUD i en villa på Valdemarsvej, Rungsted Kyst, i dagene fra søndag den 27. juni kl. 7.30 til onsdag den 30. juni kl. 16:36. Vindue opbrudt. Stjålne effekter var ikke opgjort ved anmeldelsen.

BUTIKSTYVERI En 18-årig kvinde fra Hørsholm og en 43-årig kvinde fra Rungsted Kyst blev tirsdag den 29. juni kl. 15.23 taget på fersk gerning for butikstyveri i Rema1000 på Egevangen i Kokkedal. De havde sammen stjålet spiritus for et større beløb, da de blev afsløret og tilbageholdt af butikspersonalet. De havde ligeledes stjålet fra Føtex ved siden af. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf de to lokale kvinder, som begge blev sigtet for butikstyveri.

Kilde: Nordsjællands Politi

