Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn.

Se ugens politirapport: Bevæbnet mand på gaden, gasudslip og fremmed hærværksmand

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 21. oktober 2020 kl. 07:05 Kontakt redaktionen

FORSØG-PÅ-ILDPÅSÆTTELSE En 53-årig mand fra Helsingør blev mandag anholdt og sigtet for hærværk og forsøg på brandstiftelse i en privat have på Jellerød Have i Kokkedal. Husets mandlige beboer opdagede kl. 17.23 den for ham fremmede 53-årige mand stå ude i haven, hvor han var i gang med at ødelægge forskellige ting, ligesom han forsøgte at sætte ild til noget. Blandt andet hældte han træolie ud over en dør. Beboeren alarmerede politiet, og flere patrulje kørte til adressen, hvor de pågreb den 53-årige, der var påvirket. Han blev efterfølgende tilset af en læge for dernæst at blive sendt i detentionen.

UDEN-FØRERRET En 36-årig mandlig bilist fra Nivå blev tirsdag nat kl. 00.15 standset af en patrulje, da han kom kørende i vestgående retning på Nivå Stationsvej i Nivå. Det viste sig, at den 36-årige aldrig har fået sig et kørekort, og han blev sigtet for at køre bil uden førerret.

INDBRUD i Byporten i Hørsholm lørdag 17. oktober mellem kl. 12 og 19.30. Vindue i stue brudt op. Eventuelle stjålne genstande ikke gjort op på anmeldelsestidspunktet.

INDBRUD Der er stjålet smykker under et indbrud på Vallerød Banevej, Rungsted Kyst, mellem tirsdag 10. oktober kl. 8 til lørdag 17. oktober kl. 15.15. Indstigning via opbrudt altandør på 1. sal.

INDBRUD på Vallerødgade, Rungsted Kyst, i tidsrummet fra fredag 9. oktober kl. 11 og lørdag 17. oktober kl. 17.30. Indgang via stige til 1. sal, hvor et vindue blev opbrudt. Der er stjålet smykker, ellers ikke noget gjort op på anmeldelsestidspunktet.

FÆRDSELSUHELD En 49-årig mand fra Rungsted, som var frakendt førerretten, er blevet sigtet for fredag 16. oktober kl. 06.03 at have påkørt et lyssignal ved Bolbrovej og Alsvej i Hørsholm, for derefter at køre fra stedet. Efter påkørslen hang lyssignalet ud over vejen, ligesom der lå sten på vejen. Efter oplysninger fra vidner fandt patruljen frem til den 49-årige fører af bilen. Han blev sigtet for forholdet.

FÆRDSELSKONTROL Torsdag morgen den 15. oktober afholdt politiet en færdselsindsats på Lyngsø Allé i Hørsholm, hvor 65 biler blev standset og bilisterne kontrolleret. Alt i alt kørte de fleste pænt, men en enkelt bilist blev dog skrevet for at have benyttet håndholdt mobiltelefon under kørslen.

BRAND Torsdag 15. oktober kl. 11.52 blev det anmeldt, at det brændte i et hus på Olgasvej i Vedbæk. Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, og kl. 12.29 kunne brandfolkene melde, at ilden var slukket. Branden opstod formentlig ved brug af en ukrudtsbrænder, og det fik politiet til at sigte brugeren af ukrudtbrænderen for overtrædelse af beredskabsloven.

TYVERI Mellem fredag 9. oktober og onsdag 14. oktober kl. 17 er der stjålet værktøj fra en aflåst varebil, der holdt parkeret på Hvedevænget i Kokkedal. Tyveriet skete efter en eller flere ukendte gerningspersoner havde lavet hul i sidedøren.

BEVÆBNET-MAND? En kvinde alarmerede onsdag morgen den 14. oktober politiet, da hun omkring kl. 8.10 havde mødt en yngre mand med en pistollignende genstand på sig. Han kom gående på Rungstedvej i retning mod Øresund. Flere patruljer blev sendt til område, men det lykkedes ikke at finde ham. Han beskrives som cirka 30 år gammel, lys i huden og iklædt et blåt joggingsæt og med hætte over hovedet. "Vi tager den slags anmeldelser meget alvorligt, men det kan være, at manden ikke havde en pistollignende genstand på sig, eller at der ikke var tale om en ægte pistol. Derfor vil vi meget gerne høre fra manden, der opfordres til at ringe på telefon 1-1-4," oplyste Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

GASUDSLIP Et villaområde blev onsdag kl. 15.55 afspærret i en radius på 100 meter, da en gasledning ved en fejl blev gravet over. Uheldet skete på Bakkediget i Hørsholm (Høsterkøb). Politi blev sendt til stedet og foretog afspærringen af området. En time senere lykkedes det for gasdistributionsselskabet at få lukket for gaslækken, hvorefter afspærringen kunne hæves igen.

INDBRUDSFORSØG i et hus i Sømandshvile Park, Rungsted Kyst, i dagene fra mandag 12. oktober kl. 15 til onsdag 14. oktober kl. 11.20. Umiddelbart har gerningspersonen ikke været inde i huset.

INDBRUD En rude i et kældervindue blev knust, da en ukendt gerningsperson begik indbrud i en villa på Ellesøpark i Vedbæk i tiden mellem tirsdag 13. oktober kl. 22 til onsdag 14. oktober kl. 15.30. Intet oplyst om tyvekoster ved anmeldelsen.

Kilde: Nordsjællands Politi

