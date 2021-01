Se fotos: Ane lader naturen genopstå i unikke blåtryk

Sagde lærerjobbet op

• Ane Bernhoft er oprindeligt uddannet billedkunstlærer og har læst kunsthistorie på Københavns Universitet og studeret kunst i både San Francisco og Paris.

• Efterfølgende har hun har uddannelser i både tegning, maleri, collage og tryk i ind- og udland for at udvikle og forfine sine teknikker.

• Hun tog ydermere chancen og sagde sit lærerjob op for at udvikle sine blåtryk, og de seneste tre år har hun arbejdet med cyanotypi og bl.a. udstillet i kunstneren Kurt Trampedachs gamle atelier. Desuden har hun et samarbejde med Galleri Stokkebro i Hellerup.

• Helt sluppet undervisningen har den 47-årige billedkunstlærer ikke. Gennem årene har hun holdt utallige workshops for børn og unge om kunst, ligesom hun har skrevet flere undervisningsforløb om billedkunst til børn og unge.