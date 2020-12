Se fotos - 4.000 lys tændt: Her spreder Hubert juleglæde

Se billedserie Julestemningen har fået et ekstra krydderi på Rungsted Strandvej ved Pinjehøj, hvor den over tre meter høje hjort Hubert spreder glæde hos de mange forbipasserende, både fodgængere, cyklister og bilister. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Marios Winding, Rungsted, har ikke kun givet sin kone en spektakulær fødselsdagsgave. Han har også skabt julestemning med den kæmpe lysende hjort, der har fået navnet Hubert

Hørsholm - 09. december 2020 kl. 11:07 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Vi har Rudolf med den røde tud. Og nu har vi også den lysende hjort Hubert i Hørsholm.

På Rungsted Strandvej er der rigtig mange mennesker - både bilister og gående - der er begyndt at stoppe op og gøre store imponerende øjne, når de passerer familien Windings have ved Pinjehøj.

For mellem de høje fredede træer ved grundens gravhøj står en 3,20 meter høj hjort elegant, stolt og lyser op i mørket, mens den spejder ud.

Familien har døbt den Hubert efter børnenes morfar.

"Vi er virkelig overrasket over, hvor meget opmærksom, den får. Og hvor meget respons, vi får på den," siger Marios Winding, der ene mand i flere uger har lagt mange timer og knofedt i at skabe den enestående skulptur, som er en fødselsdagsgave til hans hustru gennem mere end 15 år, Tini.

"Biler stopper på Strandvejen, og vi ser mange folk komme gående forbi, ligesom vi modtager rigtig mange rosende ord fra naboer og mennesker, vi slet ikke kender," lyder det videre fra den glade skaber.

Han er oveni blevet tilbudt 30.000 kroner for at lave en til.

"Den er jo lavet af kærlighed til både min kone og til området. Vi har kaldt den Hubert, fordi det hedder min svigerfar, og så passer en hjort jo perfekt til Hørsholm, som er opkaldt efter Hirschholm - hjorteholmen," forklarer Marios Winding til Ugebladet.

I fritiden er han jæger og elsker at være ude i naturen og skoven med alle dyrene.

Hubert på plads mellem de høje fredede træer hos familien Winding i Rungsted. Foto: Morten Timm

En Pippi Langstrømpe "Vi er jo super glade for, at Hubert spreder glæde her i juletiden, og det er kun dejligt, at andre mennesker også nyder den og får noget ud af se den," tilføjer 41-årige Marios, der må siges at være lidt af en multikunstner og aktiv sportsmand med fem gennemførte ironman på fem måneder i 2019.

Tidligere har han lavet træskulpturer, en 'Loui Beton'-taske til sin kone, ligesom han i jern har kreeret et stort flot navneskilt på husmuren og iklædt postkassen i en jernskulptur. Det er også blevet til en stor hjemmebygget grill til terrasse.

"Det er afstressende for mig at gå og lave sådan noget," siger Marios Winding, der har fundet ud af, at han har det ligesom Pippi Langstrømpe: "Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt."

FAKTA Hubert bor i haven på Pinjehøj 9 hos familien Winding.

Den måler 3,20 meter til toppen af geviret og er bøjet og svejset sammen af 8 mm armeringsjern. I alt er der brugt 207 meter armeringsjern.

Herefter er Hubert iklædt 100 meter ledning med i alt 4.000 lys.

Marios Winding har brugt omkring 35 arbejdstimer til at konstruere skulpturen.

Hubert lyser op i både morgen- og aftentimerne. Minder fra sin far I sommer var jeg i gang med at bygge en mur ud til Strandvejen - og da jeg stod med armeringsjernet til muren fik jeg idéen til at lave hjorten," siger Marios Winding.

Det fik samtidig minderne frem om hans afdøde far, der var smed. Muren skulle have været et far og søn-projekt. Det nåede de ikke, og faktisk havde Marios aldrig før svejst, da han begyndte på Hubert, som var et stort ønske hos hans kone.

"Jeg har svejset og bøjet det hele selv, og jeg tænkte meget på min far undervejs," kommer det fra Marios, da han med sin kone og deres halvandet år gamle dreng, Lino Nor, viser rundt i den stemningsfulde have med gravhøj og udsigt over Øresund fra toppen.

Inde i huset sidder deres teenagesøn Gabriel på 15 år og øver sig på guitaren.

Karrieremæssigt ligger 41-årige Marios heller ikke på den lade side. Han har en mastergrad i healthscience og en doktorgrad i kiropraktik.

Til daglig arbejder han selvstændigt som sportsmediciner med blokader og muskelspændinger, og han driver klinikker i flere lande efter at have startet firma op i Tyskland for en del år siden.

Hvad hans næste hjemmebyggeprojekt bliver ved han ikke endnu. Men en familieforøgelse til Hubert kunne meget vel være en mulighed til næste jul...

Stolt og elegant står Hubert og spejder ud af den lille skov på Pinjehøj 9. Den 3,2 meter høje hjort kan tydeligt ses fra Rungsted Strandvej. Foto: Privat