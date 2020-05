De fleste cyklistulykker i trafikken sker i et vejkryds. Nu vil Hørsholm Kommune og Rådet for Sikker Trafik have bilisterne og cyklisterne til at holde bedre øje med hinanden, hver gang de kører ud i et kryds. Foto: Allan Nørregaard

Se dig ekstra godt for i krydset

Det kan og skal der gøres noget ved og derfor er Hørsholm kommune gået sammen med Rådet for Sikker Trafik for at gøre trafikken mere sikker for cyklisterne. For at forbygge cyklistulykker vil både bilister og cyklister i de kommende uger møde budskabet »Brug 2 sek. mere« på gule plakater langs veje og cykelstier og malet på asfalten i kommunen.