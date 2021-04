Se billedserie Hos foreningen Coding Pirates Hørsholm savner man medlemmerne så meget, at de unge i påsken blev overrasket af pirater derhjemme. besøget blev foreviget i en video, hvor kaptajn Anders Rom (t.v) optræder sammen med Nicolai Villum Jensen (t.h). Foto: Coding Pirates Hørsholm

Se den sjove video: Forening sendte pirater hjem til unge

Hos foreningen Coding Pirates Hørsholm savner man medlemmerne så meget, at de unge i påsken blev overrasket af pirater hjemme foran hoveddøren. Det er nu blevet til en fin video.

Hørsholm - 09. april 2021 kl. 05:33 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Med vildskab malet i øjnene skærer Anders Rom tænder til kameraet, mens han udbryder en voldsom lyd, der sender tankerne mod de værste udskud, der har sejlet på de syv verdenshave. Med sig bærer han dog hverken skarpslebent stål eller kanonkugler, i stedet har han en pakke chokolade og en hættetrøje under armen, og han er ikke ved at borde en engelsk skonnert, han er på vej for at besøge en af de unge kodepirater, som han normalt ser en gang om ugen.

I Foreningen Coding Pirates Hørsholm lærer unge mellem syv og 17 år at programmere robotter og lave små spil, og det gør de i deres fritid takket være frivillige ildsjæle og Hørsholm Kommune, men det har ikke været muligt at mødes siden sidste år på grund af corona.

Artiklen fortsætter under billedet... I påsken kunne man pludselig se to pirater løbe omkring i Hørsholm. De kom fra Coding Pirates Hørsholm, der lærer unge at kode og programmere robotter.

For snart fem år siden stiftede afdelingsleder, eller kaptajnen, som han kaldes i foreningsregi, Anders Rom sammen med andre ildsjæle en lokalafdeling af den landsdækkende forening Coding Pirates, hvor unge lærer at bruge teknologi på en kreativ måde, og siden er foreningen blevet særdeles populær. Ligesom i mange andre foreninger savner man dog medlemmerne på grund af de aktuelle corona-restriktioner, og derfor besluttede man hos Coding Pirates Hørsholm at overraske de unge kodepirater med skattekister leveret foran hoveddøren.

- Vi bragte skattekister med goodies og hoodies ud til medlemmerne og de frivillige i Coding Pirates Hørsholm. Vi besøgte familier derhjemme både i Hørsholm, Kokkedal, Rungsted, Espergærde og Humlebæk, fortæller Anders Rom og fortsætter:

- Vi savner de unge medlemmer og glæder os meget til at måtte mødes med dem igen til vores ugentlige møder, hvor vi koder, bygger robotter, laver hjemmesider og meget andet sjov.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Coding Pirates Hørsholm her i stedet

Savner flere frivillige På nuværende tidspunkt er der omkring 25 unge medlemmer af foreningen, eller pirater som de kaldes, og der er mere end 100 unge på venteliste. Samtidig har foreningen blot 11 frivillige, og før der kommer flere til, bliver det svært at gøre noget ved de lange ventelister. Derfor er man på jagt efter frivillige, og det behøver ikke kun at være folk, der er dygtige til kodning og programmering, forklarer afdelingsleder Anders Rom.

- Vi leder efter frivillige, der kan noget med teknologi, men vi kan også sagtens bruge frivillige, der kan noget med pædagogik. Så hvis der er nogen, som gerne vil lære fra sig og være med til at skabe noget, så er vi meget interesserede i at høre fra dem, fortæller han.

Mens foreningen efterlyser flere frivillige, så man i fremtiden kan lade endnu flere børn stifte bekendtskab med kodning og programmering, er lokalforeningens begrænsede midler en udfordring.

Hvert medlem betaler 650 kroner om året for at være med, men fordelt på et helt år hvor foreningen mødes en gang om ugen, bliver pengene hurtigt brugt på blandt andet forplejning.

Derfor efterlyser Coding Pirates Hørsholm nu sponsorer, der ønsker at hjælpe den lille forening.

Det gælder både rent økonomisk, men det kan faktisk også gøre en stor forskel, hvis virksomheder eller private skulle ligge inde med aflagte bærbare computere, som de ikke længere skal bruge.

Man kan læse mere om foreningens frivillige arbejde på www.codingpirates.dk.

