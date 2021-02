Se de flotte fotos: Havnen er lagt i dybfryseren

Blandt andet på Rungsted Havn. Her har Henrik V. Jørgensens drone været i luften og fanget dette smukke view af havnen, som er ved at blive lukket til af is.

På havnens sydside skulle man måske tro, at vinterbaderne lige nu har ideelle betingelser og rigtig kan leve deres indre viking ud, men begynder isvinteren ligeledes at give problemer. Det fortæller Helle Klingsholm.

"Vi kan ikke komme ned ad den sædvanlige trappe, så vi benytter i stedet 'Dronningetrappen' i højre side for at komme en tur ned i slushicen," oplyser Helle Klingsholm.

Havnemester Anders Söderberg har også obsereveret, at vinterbadere har måtte hugge hul i isen for at få sig et dyp.

Vi skal tilbage til 2012, hvor der sidst var så meget is omkring og inde i Rungsted Havn.