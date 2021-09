Se billedserie Fotograf og historiefortæller Peter Leschly ser linjer, når han ser motiver. Her har han fanget symetrien i tennisbanerne ved Hørsholm Idrætspark. Foto: Peter Leschly

Se billedserie: Peter fanger byen på sin helt egen måde

Peter Leschly er begyndt at se byen på en ny måde, efter han besluttede at blive selvstændig. Han oplever, at folk i højere grad har fået øjnene op for det nære i deres liv

Hørsholm - 25. september 2021 kl. 10:15 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Peter Leschly griner højt, da spørgsmålet falder.

- Ja, der er nok rigtigt, at jeg ser byen på en anden måde nu. Jeg har altid været kreativ, og derfor ser jeg linjer og motiver, når jeg bevæger mig omkring med min hund og mit kamera. Jeg kigger på noget velkendt - noget som man har set tusind gange - og jeg forestiller mig, hvordan det ville se ud i en film eller på en plakat, fortæller han stadig smilede.

Brillerne har han taget af og lagt ved siden af sin kaffekop og han lader fingrene tromme mod bordpladen, mens han taler. Hænderne bevæger sig i det hele taget ligeså meget som munden, og man mærker, at han går op i det, han taler om. Med fingeren tegner han de linjer i luften, som ordene beskriver. Det er også sådan han arbejder. Mellem ord og billeder. Visuelt og sprogligt.

52-årige Peter Leschly er på det seneste begyndt at dukke op med sit kamera, når der sker noget i byen. Han møder folk på en ny måde, når han møder dem med kameraet over skulderen, fortæller han. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

52-årige Peter Leschly er på det seneste begyndt at dukke op med sit kamera, når der sker noget i byen. Blandt andet gik han omkring i Slotshaven, da Museum Nordsjælland for nylig inviterede til den historiske Hirschholm Festival og han har til stor glæde for byens borgere delt sine billeder på Facebook.

Han er indehaver af bureauet »Speak Up! Agency« og har gennem mere end 30 år arbejdet med visuel formidling inden for blandt andet design, marketing og kommunikation. Det er dog ikke i det regi, at han besøgte Slotshaven. Det var for at hjælpe Museum Nordsjælland.

Et »passionsprojekt« kalder han det selv, og den slags har han fået - eller taget sig - mere tid til, siden han blev tvunget til at gøre op med sig selv, hvad han egentlig vil med sit arbejdsliv.

- Jeg blev tvunget til at tage min egen medicin, som han selv beskriver det.

Om at turde at kaste sig ud i det Efter at have været ansat i en lang række forskellige stillinger, som alle har det kreative og visuelle til fælles, fik Peter Leschly i 2019 et nyt korsbånd. Han blev tvunget til at ligge stille i flere uger, og efter tænketiden stod det klart, at han skulle prøve noget nyt. I april 2020 startede han sit eget bureau, der beskæftiger sig med at omsætte tanker og værdier fra virksomheder til visuelle historier.

- Det var skræmmende, men jeg vil ikke tænke tilbage på mit liv om tyve år og fortryde, at jeg aldrig blev selvstændig, fortæller han om beslutningen.

Året forinden havde familien - han bor i Rungsted med sin kone og to børn - fået en hund, og i krydsfeltet mellem at skulle lufte hund og samtidig have et ny-opereret knæ, skete der noget for Peter Leschly. Han begyndte at gå korte ture i sit lokalområde med kameraet over skulderen og hunden ved sin side, og han begyndte at anlægge det samme kreative blik på sine omgivelser, som han bruger i sit arbejde.

Han ville dog ikke bare tage billeder af naturen på en solskinsdag. Dramaet, fortællingen, og det, som de andre måske ikke ser, skulle med på billederne.

Man er vant til at se Hørsholm Kirke fra et lavere perspektiv, men ved hjælp af en drone, kan man hæve blikket. Foto: Peter Leschly

- Jeg vil gerne vise folk noget, som de kender, men som de ikke har set på netop det tidspunkt eller i det lys. Jeg oplever, at mange - blandt andet på grund af corona - har fået et andet forhold til det nære og det, de kender, fortæller Peter Leschly, der helst tager sine billeder i naturligt lys.

Den erkendelse kombineret med et ønske om at udforske fotograf-håndværket blev startskuddet til et af Peter Leschlys seneste projekter.

Hæng din by på væggen Besøger man københavnske lejligheder, vil man i mange af dem kunne finde variationer over konceptet by-plakaten, der viser alt fra overbliksbilleder af de københavnske brokvarterer til øjebliksbilleder af et særligt sted, men man behøver ikke at bo i hovedstaden for at have et særligt forhold til sin by. Flere lokale byplakater er gennem de seneste år kommet til, og man kan faktisk godt vise folk noget, de kender, selvom det ikke tager udgangspunkt i en storby.

Det beviser Peter Leschly med sine Hørsholm-plakater, af hvilke der indtil videre er produceret fem, og som man kan finde på www.horsholmplakaten.dk. De fem plakater viser Hørsholm Mølle, Arboretet, Hørsholm Kirke, Rungsted Havn og Rungstedlund, og de anlægger et andet perspektiv, end man er vant til at se på sin gåtur gennem byen. Flere af billederne er eksempelvis taget oppefra ved hjælp af en drone.

Peter Leschly fortæller, at der er endnu flere motiver på vej, selvom han oprindeligt ville have begrænset sig til fem.

- Jeg kan ikke rigtig stoppe igen, fortæller han med et grin og tilføjer, at der går 40 kroner til Fuglereservatet ved Rungstedlund, hver gang han sælger en plakat.

