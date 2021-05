Se billedserie Tydeligt tegn på genåbning - kø ved gågadens pølsevogn. Foto: Fred Jacobsen

Se billederne fra den tredje genåbning: Nu håber de på ro og stabilitet

Hørsholm genåbnede igen med skår i glæden: Trods stærkt faldende smitte må Rungsted Sogn fortsat holde lukket

Hørsholm - 18. maj 2021 kl. 15:40 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Stabilitet og ro, så jeg ved, om jeg skal købe ind til efteråret. At alt bliver normalt igen."

Sådan opsummerer Kristian Ørn Andersen, indehaver af herretøjsforretningen Victor i gågaden, forventningerne efter den seneste genåbning af kommunen, der har været nedlukket på grund af højt smittetryk siden den 8. maj.

Kristian har oplevet den seneste nedlukning som "noget uretfærdig", fordi kunderne jo bare kunne rulle over i nabokommunerne for at handle.

"På den anden side brokker jeg mig ikke mere end det, fordi det her er noget, vi skal være forsigtige med," mener en glad Kristian Ørn Andersen.

Den seneste var den hårdeste Glæde var der også hos Susanne Rasmussen i Parfumeriet, som oplevede den seneste nedlukning som den værste af de tre, hun har oplevet.

"Der var jo kommet gang i den, og vi måtte aflyse 75 behandlinger i en fart," fortæller den hårdt ramte butiksejer, der lukkede forretningen op den 31. januar sidste år for allerede at blive lukket ned igen i marts. Så kom anden nedlukning i december og den seneste i maj. Det mener hun var unødvendigt.

"Det er jo ikke her hos os, at smitten har spredt sig," siger hun.

Kø ved pølsevognen Gågaden i Hørsholm var fra åbningstids begyndelse naturligt nok præget af langt mere aktivitet end man har set de seneste syv dage. Måske tydeligst illustreret ved køen ved Gågadens Pølsevogn, hvor håndværkere, der i gang med arbejde ved Hørsholm Midtpunkt, stod i kø ved frokosttid.

Også i Klippekompagniet var der glæde over at kunne betjene kunderne igen.

"Ja, vi er glade," bekræftede Lotte Jespersen. "Og lad os så håbe, at det ikke sker igen."

Rungsted åbner senest fredag Tirsdag blev også dagen, hvor smitten faldt yderligere i Hørsholm - og også i Rungsted Sogn.

Med et testkorrigeret incidenstal på 112 pr. 100.000 indbyggere er Hørsholm nu blevet overhalet af 26 kommuner, hvor smittetrykket er højere. Også i Rungsted Sogn, der fortsat er lukket ned - undtaget erhvervslivet - falder smitten, så sognet med en testkorrigeret incidens tirsdag på 358 pr. 100.000 indbyggere nåede til femtedagen for nedlukning.

Pres på styrelse Hørsholm Kommune forsøgte mandag endnu en gang at presse Styrelsen for Patientsikkerhed til at genåbne Rungsted Sogn før fredag, som vil være genåbningsdagen for skoler samt kultur- og fritidsliv, hvis smittetrykket falder i samme takt som nu.

Netop kendsgerningen, at Rungsted Havns restauranter og butikker kan holde åbent mens det øvrige foreningsliv er lukket ned, giver slet ikke mening, skriver Hørsholm Kommune i sin seneste henvendelse til styrelsen.

Det er kommunens tredje forsøg på at få afkortet nedlukningerne. Hidtil har Styrelsen for Patientsikkerhed ikke bøjet af over for reglerne.

