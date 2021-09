Klovnen Tapé sørgede for et festligt fødselsdagsshow, som fik børnene til at hyle af grin på Hørsholm Bibliotek.

Se billederne fra 150 års festdag: Stadig et hit hos børn og voksne

"Vi har ikke kun Nordsjællands flotteste bibliotek og et af Danmarks flotteste. Vi kan mærke biblioteket her i Hørsholm. Jeg vil godt rose jer for at være rigtig aktive. Og så er det samtidig et kulturhus, hvor vi kan mødes og være sammen," lød det fra borgmesteren, inden han overlod scenen til klovnen Tapé, der fik de mange børn til at skraldgrine.

