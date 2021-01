My og Ronja Efrann Gorrissen var hurtige til at udnytte skråninger ved Dronningedammen til en kælketur i den nyfaldne sne.

Se billederne: Så kom kælkefolket ud af starthullerne

Sneflokke kom i bogstavelig forstand vrimlende ned over Hørsholm onsdag eftermiddag og forvandlede for en stund byen til et vintereventyr