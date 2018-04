Se billederne: Rektor sagde farvel med et grin

Se billedserie Afgående rektor Mogens Hansen ses her sammen med komiker Thomas Hartmann, som sørgede for dagens underholdning. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm - 06. april 2018 kl. 06:13 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan ikke forestille mig meget andet i tilværelsen, der er så meningsfuldt som at skabe uddannelse for unge mennesker.

Sådan sagde Mogens Hansen, da han foran Rungsted Gymnasiums elever og en række gæster torsdag tog afsked med rektorgerningen, som han har bestredet gennem de seneste knap 17 år. Og så skulle man ellers tro, at der var lagt op til tårer i øjenkrogen. Men hvis nogle fik brug for at finde lommetørklædet frem, skyldtes det nærmere, at den afgående rektor havde sørget for en overraskelse i form af komiker Thomas Hartmann, som satte lattermusklerne i gang.

Der herskede torsdag heller ingen tvivl om, at eleverne har været glade for deres rektor. Det blev gjort klart, da repræsentanter fra skolens elevråd overrakte gaver og tak til Mogens Hansen.

- Vi vil utrolig gerne sige tak for, at du har været rektor for os og alle de elever, der har været her de sidste 16,5 år, hvor du har været rektor, lød det fra eleverne.

Derudover havde eleverne også lavet en video med hilsner fra nuværende og tidligere elever, og 3.x stod for at runde dagen af med et musikalsk indslag.

- Jeg har været rigtig glad for at være rektor, og det er overvejende positive oplevelser, der fylder. Det har virkelig været et privilegium, forsikrede den afgående rektor, der frem til næste skoleår erstattes af nuværende vicerektor Mette Vedel.

Mogens Hansen fortsætter på skolen som underviser frem til sommerferien.

