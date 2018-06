Se billederne: På tur i flyvende kuffert i Fuglsanghus

Se billedserie Katrine Pommer, der er er formand for Gribskovmalerne, glæder sig til at åbne udstillingen i Fuglsanghus, hvor hun også selv udstiller. Hendes værker tager i høj grad udgangspunkt i ballettens verden og menneskekroppen. Foto: Kim Rasmussen

Hørsholm - 08. juni 2018

Detaljerede blomster, havnemiljøer, jazzmusikere med fremtrædende instrumenter og balletdanserinder er blandt de motiver, som man kan opleve på Gribskovmalernes nye udstilling i Fuglsanghus. Sammen med Mikkelborg Kunstforeningen åbner Gribskovmalerne udstillingen lørdag, og der hænger allerede et bredt udvalg af både figurative og abstrakte malerier på væggene.

- Det er meget vigtigt for Gribskovmalerne at formidle kunsten og vise det, vi laver, frem. Det er med til at holde liv i kulturen, siger Katrine Pommer, formand for Gribskovmalerne, om den 66 år gamle kunstnergruppe.

- Vi er jo en gammel forening, og udstillingerne er også med til, at vi kan tiltrække nye medlemmer. Samtidig skaber det et fantastisk fællesskab at udstille sammen med andre og udveksle erfaringer med de andre kunstnere. Og den respons, man får, når man udstiller, giver energi til at klø på.

Katrine Pommer håber, at udstillingen vil give publikum en tiltrængt pause fra den hektiske hverdag, og at publikum vil fordybe sig i kunstnernes malerier.

- Jeg tror, vores alles forhåbning er, at man fordyber sig, når man går rundt her i Fuglsanghus. At publikum har lyst til at stoppe op og gå på jagt i de enkelte malerier og på den måde få en pause i en travl hverdag. Samtidig håber vi også, at publikum vil gå herind med åbent sind og kan spejle sig i nogle af malerierne og måske skabe deres egne historier til billerne, siger Katrine Pommer og tilføjer:

- Det er i virkeligheden ligesom at tage en tur med H.C. Andersen-forlystelsen »Den Flyvende Kuffert« i Tivoli.

Udstillingen åbner med en fernisering fra klokken 14 til 17 i morgen, lørdag. Her er Gribskovmalerne vært ved et traktement, mens formanden for Mikkelborg Kunstforening, Bjørn Nielsen, åbner udstillingen.

Udstillingen er herefter åben fra søndag den 10. juni til søndag den 8. juli alle fredage, lørdage og søndage fra klokken 12 til 17.