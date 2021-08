Se billederne: Mies vilde og historiske debut: »Det er fuldstændigt surrealistisk«

Se billedserie Det er aldrig sket for nogen dansk bikini fitness-atlet at vinde at så meget i sin debut i så stor en international konkurrence, som det 23-årige Mie Rommelhoff fra Hørsholm har gjort. Foto: Søren Rommelhoff

23-årige Mie Rommelhoff fra Hørsholm må siges at have en vinderkrop efter hun strøg helt tops i sin allerførste konkurrence og i den allerstørste europæiske konkurrence i bikini fitness

"Det er helt vildt og vanvittigt. Og jeg har slet ikke forstået det endnu..."

Sådan lyder det fra 23-årige Mie Rommelhoff fra Hørsholm efter fire fantastiske, forrygende og forvandlende dage i Alicante, Spanien, som med raketfart har skudt den unge kvinde mod stjernehimlen i sin idrætsgren.

I den spanske storby skrev hun i sidste weekend dansk idrætshistorie og gjort det næste umulige.

For i sin debut som bikini fitness-disciplinen og i den allerstørste europæiske konkurrence - NPC European Championships Bikini Fitness - tog hun ikke kun guld i alle de tre indledende klasser, hun stillede op i, 'True Beginners', 'Novice' og 'Junior U23' (fyldte 23 år fem dage efter konkurrencen). Hun vandt også trofæet som den bedste på tværs af alle klasser (inddelt efter højde), hvor hun var oppe mod over 55 andre kvinder.

Tog dommerne med storm Mie tog dommerne med storm, og der var ikke tvivl, da de så hende træde frem. "Hun har hele pakken," lød det blandt andet.

Resultatet betød, at hun vandt et a sportens såkaldte procard, der betyder, at hun rykker direkte ind som professionel og fremover skal dyste mod verdens allerbedste bikini fitness-atleter.

"Dette sker yderst sjældent, hvis det er overhovedet er sket før. Det er fuldstændigt surrealistisk," lyder det fra Mie Rommelhoffs personlige coach René Olesen.

Altså at komme til sin allerførste konkurrence i en krævende disciplin som bikini fitness - oven i købet internationalt - og så gøre rent bord.

Mangler ord Mie mangler selv lidt ord, da Ugebladet taler med hende lige efter hjemkomsten fra Spanien og en fejring blandt venner og træningspartnere, men surrealistisk er også en følelse, hun tumler rundt med.

"Jeg har slet ikke kunnet sove siden jeg kom hjem og lever stadig på adrenalin. Jeg går også græder af glæde hele tiden og får hjertebanken over, det der er sket," fortæller Mie og kan under interviewet heller ikke holde tårene tilbage.

Måske et lille tegn på at hendes store præstation er ved synke ind. Kulminationen på en årelang og altopslugende træning og med en helt særlig diæt de sidste 12 uger for at få kroppen til at stå så knivskarp og klar som muligt til konkurrencen på scenen, hvor hun skal posere med en total solbrun tansprayet hud.

"Ja, det er meget stort, og det begynder nok småt at gå op for mig. Jeg ved godt, at det kan være svært for andre udenfor sporten at forstå det. Bikini fitness er en ekstrem sport, som kræver sindssygt meget, og det er nok også derfor, at jeg hele tiden går og græder" forklarer Mie. Artiklen fortsætter under fotoet...

Mie Rommelhoff og hendes coach René Olesen er jublende glade efter triumftoget i Alicante. "Det var fuldstændigt surrealistisk," siger de begge Foto: Søren Rommelhoff

Lavet af noget specielt Den lokale bikini fitness-mester er simpelt hen faldet pladask for sportsgrenen, som kræver enorme træningsmængder. Den hårde fysiske styrketræning og de tunge løft har hun fundet ud af, at de fylder hende op med velvære og tilfredsstillelse i hverdagen.

"Man skal være lavet af noget specielt og have et særligt mindset for at dyrke den form for bodybuilding, som bikini fitness jo hører under. Det kræver alt i hvad du gør. Man skal elske livsstilen og strukturen, og det gør jeg," fastslår Mie Rommelhoff.

Det er ikke længere tilbage end i efteråret 2019, at hun begyndte at styrketræne. På det tidspunkt boede hun i Tromsø i Norge, hvor hendes jævnaldrende kæreste Oliver Kjærgaard spillede professionel fodbold.

"Jeg flyttede med for at støtte ham, men jeg havde svært ved at finde et job. Af fodboldklubben fik jeg lov til at bruge deres styrketræningsrum, hvor de skadede spillere også kom. Lige pludselig fik jeg øjnene op for styrketræningen og muligheden for at forme sin krop, som man ønsker det," fortæller Mie om starten.

Afbrudt af corona Med fuld opbakning fra kæresten sætte hun sig et mål om at stille op til en konkurrence. Det var planlagt til april 2020, men det forhindrede corona-pandemien.

Hun fortsatte den intensive træning - som heller ikke blev gjort nem med nedlukningen af fitnesscentrene. Der var pludselig ingen steder at træne...

Da muligheden bød sig for at melde sig til den største europæiske konkurrence her i august slog hun til - fremfor at vente til november, hvor den første bikini fitness-konkurrence på dansk grund var planlagt til. Den stadig ulmende usikkerhed for endnu en nedlukning og aflysning, turde hun ikke vente på og meldte sig i stedet til NPC European Championships som absolut nybegynder.

"Jeg tog derned helt uden forventninger og håbede måske på en top 3 i en af de tre kategorier. Derfor var det utroligt overvældende at vinde dem alle tre, og vi måtte pludselig forlænge opholdet med to dage. Da min træner siger, at vi skriver historie - så er det ligesom, der tænder en ild i mig i forhold til at vinde de her eftertragtede procard, som giver adgang til den absolutte elite indenfor sporten, og så giver jeg alt, hvad jeg har i overall-konkurrencen. Men det er jo vanvittigt at vinde den," synes Mie. Igen med grådkvalt stemme. Artiklen fortsætter under fotoet...

Sådan ser 23-årige Mie Rommelhoff fra Hørsholm ud til hverdag, når hun ikke lige skal i konkurrence. Foto: Jan Teller

Sporten deler vandene Hun ved godt, at det er en sport, som måske deler vandene, fordi det er så ekstremt og handler om træning og kost udi at opnå den perfekte kropsæstetik. I dommernes øjne.

"Sådan ser jeg jo ikke ud til hverdag," understreger Mie.

"Når vi står på scenen er det et øjebliksbillede. Nu kommer jeg til at tage på i vægt igen," påpeger hun.

Der venter nemlig hende en lang offseason, inden hun skal bygge flere muskler op til den næste store konkurrence, som først er til næste sommer.

Og bikini fitness-looket er ikke noget, hun mener, at piger skal se op til. Mange piger har det svært nok i forvejen, synes hun.

Derfor handler det i Mies øjne ikke om fokus på udseende og krop, men at have det godt med sig selv og gøre noget for sig selv, som man kan lide.

"Jeg vil gerne være et forbillede, men ikke i forhold til at andre piger tænker, at de vil se ud som mig, men som inspiration til at tro på sig selv og finde ud af, at hvis man arbejder hårdt nok, så kan det umulige lade sig gøre. Men det skal være noget, man selv er glad for," understreger hun.

Holder fast i sig selv For mig handler det om at holde fast i sig selv og sine egne værdier i livet. Og så turde drømme lidt..."

Det har Mie Rommelhoff også skulle gøre undervejs, da hun er blevet mødt med mange fordomme. Flere i hendes omgangskreds har set skævt til hende og har heller ikke gidet være sammen med hende, når hun alligevel skulle spise noget andet. De var generelt uforstående overfor hendes livsstil. Men den energi som træningen udløste hos det unge bikini fitness-talent fra Hørsholm gav hende meget mere.

På Instagram kan du følge med i Mies liv på: miekirstine_ifbbpro

Når vi står på scenen er det et øjebliksbillede. Nu kommer jeg til at tage på i vægt igen, fortæller Mie efter de fantastiske bikini fitness-resultater i Spanien. Foto: Søren Rommelhoff

