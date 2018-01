Se billederne: Gymnasiet har fået nye briller: Ny uvirkelighed rykker ind

Se billedserie Fremtiden er for alvor rykket ind på Rungsted Gymnasium. Gymnasiet har nemlig købt VR-briller, som nu kan bruges i undervisningen. Brillerne kan dog endnu ikke helt erstatte skolebøgerne. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm - 27. januar 2018 Af Anna Törnqvist Jensen

Religionstimen er gået i gang i 2.z's klasselokale, men det er ikke skolebøger, eleverne har foran sig. Klassen har i stedet fundet deres mobiltelefoner frem, sat den ind forrest i et par Virtual Reality briller, og alle eleverne er nu i gang med at finde ud af, hvor de befinder sig henne i den film, der udspiller sig lige for øjnene af dem i et armensk kloster.

- Det skaber en stærk oplevelse for eleverne, fordi de kan se en historisk situation eller et område lige for øjnene af dem. Det er meget kraftfuldt for undervisningen, fordi eleverne bedre kan huske den viden, de får, når det kobles med en oplevelse, fortæller gymnasielærer Henrik Tuxen.

Det var ham, der under sin barsel fik idéen til at invitere fremtiden ind i gymnasieundervisningen.

- Da jeg begyndte at undervise for 11 år siden, havde vi problemer med, at der blev tegnet på bordene. I dag er alle bordene helt rene, fordi alle eleverne har computer med og ingen har en kuglepen. Det er den nye virkelighed. På samme måde kan vi lige så godt anerkende, at alle eleverne i dag også har en smartphone, som vi også kan få gavn af i undervisningen ved at bruge det på denne her måde, siger Henrik Tuxen.

Caroline Sofie Lund og Silke Dinesen Hansen er netop rejst fra Rungsted til Armenien, hvor de har besøgt et kloster. Alt sammen er naturligvis foregået virtuelt, men de to gymnasieelever mener alligevel, det giver dem stor værdi.

- Det er rigtig sjovt, og det giver en helt anden »hands on« oplevelse at bruge brillerne. Vi er selv på tur på en eller anden måde, siger Caroline Sofie Lund, mens Silke Dinesen Hansen supplerer:

- Da jeg først hørte om, at vi skulle bruge VR-briller, syntes jeg, det var rigtig fedt, for jeg har aldrig prøvet det før, men jeg havde samtidig lidt svært ved at se, hvordan det skulle bruges i undervisningen. Nu synes jeg, det giver rigtig god mening, for man føler, man er med i den verden, man ser, og det giver en anden forståelse. Samtidig er det en rigtig god måde at få alle elever med på, fordi der ikke er nogen, der kan sidde og falde hen.

