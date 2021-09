Se billedserie My og Filippa er i fuld gang med madlavningen i Solhuset. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Børn til maddag og smager sild for første gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Børn til maddag og smager sild for første gang

Den blanke og velsmagende fisk fandt torsdag vej frem til frokostbordet hos børnene i daginstitutionen Solhuset

Hørsholm - 22. september 2021 kl. 19:02 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Hvad er det, der rimer på vild og ild. Det gør SILD.

Sådan lyder det mange gange torsdag formiddag i den integrerede daginstitution Solhuset i Hørsholm.

Som en af mange daginstitutioner er de med i den landsdækkende 'Maddag', der skal udfordre børnenes smagsløg, give dem det gode måltid og inspirere både forældre og institutioner med madordning til at bruge andre råvarer end dem man normalt benytter.

Det er også allerførste gang, at der står sild på menuen i Solhuset, fortæller køkkenansvarlige Gudrun Wodschow. Både stegt i form af fiskefrikadeller og i røget form i en hjemmelavet sildepostej.

Ikke sidste gang Men det bliver helt sikkert ikke den sidste gang, fordi sild er både er en billig spise til halv pris af mange andre fiskearter, en klimavenlig fisk og endelig en fed fisk, som er sund for børnene, tilføjer hun.

Rundt om et bord sidder Alexander, Frederik, Lena, Filippa og My. De er i fuld gang med at tilberede den hjemmelavede sildepostej og arbejder koncentreret med at snitte de kogte kartofler og skære citroner ud til de røgede sildefiletter, der skal røres sammen til en velsmagende postej.

"Det dufter lidt af laks og lugter af røg," synes børnene.

Fra Solhusets køkken syder stegepanden, hvor køkkenpersonalet er i fuld gang med at stege de mange fiskefrikadeller, lavet af sild, og som børnene selv har været med til at forme. Artiklen fortsætter under foto...

Frederik og Lena er godt i gang med tilberednignen af sildepostejen, hvor alle ingredienser skal en tur i den store blender.Foto: Morten Timm

Giver børn indblik i maden Det er Gudrun Wodschow, der har meldt Solhuset til dagens madevent.

"Jeg synes, at det er vigtigt, at børnene får indblik i den mad, de spiser. Her er en oplagt mulighed til at give dem en dag med fokus på maden. Tæt på 70 procent af deres mad serveres jo i hverdagene her i institutionen, og så er det også vigtigt, at det er varieret," siger hun til Ugebladet.

Det er Rådet for Sund Mad, FOA og Kost og Ernæringsforbundet, der i samarbejde, står bag årets 'Maddag' og som har valgt, at det er silden, der står på menukortet i de 225 daginstitutioner landet over, som er med.

Det gode måltid handler også om samvær og fællesskab, ligesom daginstitutionernes madordning er med til at skabe mere lige vilkår for børn uanset baggrund og geografi. Artiklen fortsætter under foto...

Med maddagen undersøges de mange børnevenlige muligheder og måltider, man kan lave med den smagfulde og bæredygtige sild. Her er Filipppa, My og Lena i gang med mose nogle af de ovnbagte kartofler. Foto: Morten Timm

Smager godt Hos de af Solhusets børn, som Ugebladet møder, er det tydeligt, at de hygger sig sammen med tilberedningen og glæder sig til at smage det færdige resultat, når der om kort tid er frisk varm mad til frokost.

Alexander kan ikke skjule, at han kan rigtig godt kan lide de varme sildefrikadeller. Artiklen fortsætter under foto...

Solhuset på Breeltevej fejrer årets maddag med at servere sild til både frokost og eftermiddagsmad. Børnene er selv med i tilberedningen af de to retter, sildefrikadeller og sildepostej. Her er det Alexander. Foto: Morten Timm

"De smager godt - og de smager som fiskefrikadeller," siger han efter at have spist sin tredje. Et par af de andre er dog mere forsigtige og spiser først de ovnstegte kartofler og gulerødder.

Ugebladets får også en smagsprøve og kan kun bakke op om Alexanders udmelding: De smager godt med en fin note af dild. Som jo også rimer på sild... Hvis du klikker på øverste foto kan du se hele billedgalleriet fra Solhusets maddag.

Børnene formede sildefrikadellerne, og så blev der ellers stegt til den store guldmedalje. Foto: Morten Timm

Silden var i centrum på Solhusets store maddag, hvor den blev stegt til fiskefrikadeller og de røgede af slagsen blev anvendt til sildepostej. Foto: Morten Timm

relaterede artikler

Balletskole slået i gulvet: Genstart af dansen efter hård tid 16. september 2021 kl. 17:14

Trommen er klar med det mest omfattende program hidtil 13. september 2021 kl. 16:11