Se billederne: 10 nye ansigter i kommunalbestyrelsen

Efter kommunalvalget er 10 nye kandidater blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Samtidig siger vi farvel til Peter Antonsen (Borgerlisten), Gitte Burchard (UP), Alexander Jonsbak (V), Ove Petersen (V) og Arne-Georg Stangeby (S), der alle havde besluttet ikke at genopstille ved dette valg. De tre Konservative Henrik Peulicke, Esben Dyekjær og Børne- og Skoleudvalgsformand Otto B. Christiansen (K) blev ikke genvalgt. Liberal Alliances spidskandidat Troels Moe, der har været sygemeldt siden august, og partifælle Anders Vestergaard må også vinke farvel til pladserne i kommunalbestyrelsen.

I stedet stryger Charlotte Kirchheiner, Maj Allin Thorup og 18-årige Morten Bast Hall ind for Konservative. Det samme gør 87-årige Frit Reuther for Venstre, og han får selskab af Ann Lindhardt og Kristian N. Jensen. Endelig er Jakob Nybo valgt ind for Liberal Alliance, Glen Madsen for Dansk Folkeparti og Svend Erik Christiansen og Marcus Guldager for Socialdemokratiet.