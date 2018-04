Kurator John Christensen og museumsdirektør Catherine Lefebvre viser frem i Karen Blixens køkken, som er åbnet for offentligheden for første gang. Foto: Allan Nørregaard

Se billeder og video: Kom med til Pariserkommunen og ind i Blixens køkken

- Det er en italiensk duftdesigner, som har arbejdet med at skabe forskellige dufte til udstillingen. Generelt er det en meget sanselig udstilling, som skal bringe publikum tilbage til Paris i 1871, fortæller Annemari Brogaard Clausen, der er kurator på udstillingen, som er skabt i samarbejde med Maisons de Victor Hugo og Musée d'art et d'historie de Saint-Denis i Paris.

Under de røde klæder bliver publikum præsenteret for fortællingen om Pariserkommunen og det historiske øjeblik, hvor de parisiske arbejdere overtager styringen af byen, kvindebevægelsen gør prostitution ulovligt og fransk blod spildes i et »brodermord«. Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen, oplever selv Pariserkommunen i 1871 og beskriver begivenhederne i sin bog »Paris under Communen«.