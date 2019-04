Se billeder: Politiet har lagt jernring om gerningsted efter voldsomt skyderi

Politiet har lørdag aften lagt en jernring om en større strækning på Rungsted Strandvej efter det voldsomme skyderi, hvor flere personer er blevet ramt af skud. Fra Engvej i syd og helt til Sophienberg Slot er Strandvejen spærret af og ved tilstødende veje til Rungsted Strandvej er der opstillet betjente, som afviser alle, der forsøger at komme ind i området.

Politiet er i fuld gang med at lede efter spor og afviser derfor alle, som ønsker at komme gennem området.

Ikke en gang en bil fra hjemmeplejen, der skulle ind til en ældre dame i kørestol, fik lov til at komme igennem den massive afspærring. Det oplyser Frederiksborg Amts Avis' reporter på stedet, der kan se politifolk i hvide overtræksdragter undersøge et område omkring et busstoppested.

Flere borgere tæt ved gerningsstedet giver udtryk for, at de er chokerede over skyderiet.

En borger ved Rungsted Havn udtrykker sig således:

- Det er ubehageligt, når det sker så tæt på. Det er sikkert den lortebande oppe fra Kokkedal, der er involveret.





Også på Facebook er der mange kommentarer om skyderiet.

Flere borgere nævner, at fire personer er blevet ramt af skud. En oplysning, som politiet endnu ikke har bekræftet. Og at der har lugtet af krudtslam i området.

Ambulancer har under politieskorte netop kørt afsted med flere sårede personer.

Nordsjællands Politi oplyser via Twitter, at man ikke kan sige noget om de såredes tilstand. Heller ikke et motiv til skyderiet kan politiet komme ind på. Man vil dog ikke afvise, at der kan være tale om et bandeskyderi.

Man leder fortsat efter gerningsmænd.

Politiet modtog en anmeldelse om skyderiet klokken 18.03. Herefter rykkede man massigt ud med betjente i skudsikre veste og bevæbnet med maskinpistoler. Betjentene kom både fra Nordsjællands Politi og fra Københavns Politi.

Desuden blev der tilkaldt fem ambulancer og to lægebiler.