Se billeder: Bryllupper pakkes ind i plast

Hørsholm - 06. juni 2018 kl. 06:04 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den romantiske hvidkalkede Hørsholm Kirke, der ligger i smukke omgivelser, er populær blandt brudepar. Men netop som det er højsæson for bryllupper, tager kirken sig mindre pænt ud, end den plejer. Hørsholm Kirke er nemlig blevet pakket ind i stillads hele vejen rundt, og sådan vil det formentlig se ud det næste halve års tid, fortæller Per Melhof, præst i kirken. Kirken har nemlig akut behov for renovering.

- Det er blevet en væsentlig større sag, end vi oprindeligt havde troet. Vi har været klar over, at der var problemer med kirkens fundament. En del af det eroderer simpelthen. Det kommer sig formentlig af, at kirken er bygget på en kunstig ø, og der derfor er vand lige nedenunder, siger Per Melhof og fortsætter:

- Derudover har det vist sig, at pudset falder af kirken på alle sider. Derfor skal vi have renoveret kirken, og det skal også gøres på denne årstid, for man kan ikke udføre arbejdet, hvis der er frostvejr.

Men det betyder også, at kirkens facade i øjeblikket ikke optræder lige så smukt, som den normalt gør. Og det har stor betydning for sommerens bryllupper.

- Det er klart, at dem, der er mindst glade for det her, er brudeparrene. Der er nogle, der er blevet rigtig kede af det og også sure. Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver gift i Hørsholm Kirke uden også at blive fotograferet foran den, og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man havde regnet med, at man skulle det. Stilladset ser ikke festligt ud, siger Per Melhof og tilføjer, at mange kommer langvejs fra for at blive gift i den smukke Hørsholm Kirke.

Ifølge Per Melhof har renoveringen ikke nogen betydning for den indvendige del af kirken, og den daglige gang i kirken.