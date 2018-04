Se billedserie Borgmester Morten Slotved (K) holdt tale til de fremmødte, da afslutningen på »Projekt regnvand« blev markeret tirsdag i Opnæsgård. Foto: Allan Nørregaard

Se billeder: 570 boliger sikret mod oversvømmelse

Hørsholm - 12. april 2018 kl. 06:07 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag var omkring 150 beboere fra Danmarks andenstørste andelsboligforening, Opnæsgård, mødt op for sammen med borgmester Morten Slotved (K) at sige pænt farvel til »Projekt regnvand«.

Gennem det seneste års tid har beboerne i Opnæsgård måtte lægge ører og øjne til gravemaskiner, bobcats og omkørsler i baghaven. I maj sidste år rykkede vandselskabet Novafos og projektet hovedentreprenør Bent V. Nielsen nemlig ind i området for at lægge ekstra regnvandsrør i jorden, og nu er projektet afsluttet.

- Tiden var ganske enkelt løbet fra den kapacitet, som de eksisterende kloakrør kunne håndtere. Flere beboere i Opnæsgård havde desværre oplevet at få oversvømmet lejligheder og kældre. Noget måtte gøres, og derfor indgik det daværende Hørsholm Vand og Opnæsgårds bestyrelse et proaktivt samarbejde for at finde den rigtige løsninger på problemerne, siger Tino Capion, der er projektleder for Novafos.

Løsningen blev at lægge et ekstra regnvandsrør i jorden i hele området, så regnvandet kan løbe i sit eget nye rør, mens alt spildevandet får mere plads i de eksisterende rør.

- Med denne her løsning flytter vi al fremtidig regnvand fra bebyggelsens tage via et rørbassin direkte hen i den lille, lokale sø. Det er på alle måder en god idé og samtidig miljømæssigt særdeles hensigtsmæssigt, fordi renseanlægget nu ikke længere skal rense vand, der i udgangspunktet er rent, siger Tino Capion.

Han mener, at dette projekt især udmærker sig ved det gode samarbejde, der har været mellem beboerne i Opnæsgård, primært repræsenteret via inspektørkontoret og foreningens bestyrelse, Novafos og entreprenøren.

- Det har været en fornøjelse at være projektleder på et projekt, hvor alle parter arbejder tæt sammen. Det kan ikke undgås, at der undervejs i så stort et anlægsprojekt opstår forskellige udfordringer. Dem er vi naturligvis også stødt på her. Men hver gang har vi løst dem i en gensidig konstruktiv og positiv ånd, siger Tino Capion.