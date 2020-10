Se billedserie Der var stor glæde hos Scanomat, da virksomhedens kafferister Ante Bikic (th.) vandt Danmarksmesterskabet i kafferistning. En ærefuld titel, mener medejer Sebastian Vibe-Petersen. Foto: Morten Timm

Scanomat har Danmarks bedste kafferister: »Det værste er at få samme kaffe dag efter dag«

32-årige Ante Bikic, chefrister hos den lokale kaffevirksomhed, har netop vundet det officielle Danmarksmesterskab i kafferistning

Hørsholm - 29. oktober 2020 kl. 17:23 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Der er ikke mange, der mestrer kafferistningens kunst og kan forædle den udsøgte smag og beherske den lange proces, det er at få kaffebønnerne til at give de gyldne dråber.

En af dem, der kan, er den kun 33-årige Ante Bikic, født og opvokset i Kroatien, som til dagligt har ansvaret for Scanomats kafferisteri i Kokkedal og deres kaffebrand Amokka.

Og det er ikke noget kaffevirksomheden selv melder ud. Ante Bikic har netop vundet guld ved det officielle Danmarksmesterskab i kafferistning, hvor han slog to tidligere vindere.

Det kræver masser af kontrol for hvert eneste skridt - lige fra start til slut. Men jeg elsker det og for mig er det en leg...

Ante Bikic "Jeg er meget glad og stolt. Det betyder utroligt meget for mig at vinde DM i kafferistning. Det fortæller mig, at jeg er god til det jeg gør. Men det er også hårdt arbejde og det tager mange lange aftener at nå hertil. Nu var der endelig pay-off," fortæller Ante Bikic, da Ugebladet møder ham i risteriet på Scanomat.

Kræver kontrol Det er kun 10 år siden, den 33-årige kroat selv begyndte at drikke kaffe - og i otte år har han arbejdet som kafferister med stor passion.

"Jeg blev meget nysgerrig på det at lave kaffe og på smagen. Der er så mange nuancer og ikke kun én vej at gå med kaffe, som er mange ting og mange processer, der styres. Det kræver masser af kontrol for hvert eneste skridt - lige fra start til slut. Men jeg elsker det og for mig er det en leg. Og det er jo fantastisk at kunne lege hele dagen," siger Ante Bikic med et smil om sit daglige arbejde.

Speciel plads i verden Efter at have arbejdet som i Irland, tog han for et par år siden på ferie til Danmark med sin kæreste og synes, at de var så dejligt, at de flyttede hertil.

"Danmark har jo en speciel plads på verdensscenen - og er kendt for den høje kvalitet," er forklaringen på, hvorfor Ante Bikic fandt det attraktivt at bosætte sig her.

Han har absolut ingen favoritkaffe, og den skal helst være forskellig fra dag til dag. Afhængig af humøret.

"Det værste er at få den samme kaffe dag efter dag," fastslår den 33-årige kafferister, der tidligere arbejdede for Noma-gruppen, hvor han var kaffechef på en af deres restauranter, kaldet 'Bar'.

Kafferistningen kræver masser af kontrol for hvert eneste skridt - lige fra start til slut, fortæller Danmarks bedste, Ante Bikic, der har kunnet deltage i konkurrencen efter at boet i Danmark i to år. Foto: Cory Smith, SCA Denmark

Blåstempling af brand For halvandet år siden begyndte han som chefrister hos Scanomat, der er verdenskendt for deres kaffeautomater og ikke mindst TopBrewer-modellen.

For 15 år siden overtog virksomheden kaffebrandet Amokka, som de siden har udviklet og forfinet.

Nu er vi med Amokka også med helt fremme med et specialiseret kaffebrand. DM-titlen er en blåstempling...

Sebastian Vibe-Petersen Titlen som Dansk Roasting Champion 2020 har derfor stor betydning for Scanomat, siger Sebastian Vibe-Petersen, der er en del af Scanomat-ejerkredsen.

En virksomhed, hans far startede i sin tid. I dag er Scanomat de eneste, der både producerer kaffemaskiner og har specialiseret risteri under sammen tag.

"Vi har jo været kendt for højkvalitet instant kaffemaskiner i mange år, men nu er vi med Amokka også med helt fremme med et specialiseret kaffebrand. DM-titlen er en blåstempling og viser, at vi tager det her seriøst og går meget op i det," fortæller en glad Sebastian Vibe-Petersen til Ugebladet.

For det er svært at finde gode kafferistere. Der er ingen skole for det, og der er meget få, der ved, hvordan man skal gøre det.

Fokus på kvalitet De senere år er trenden specielt her i Skandinavien gået mod kvalitetskaffe og en mere udsøgt forfinet smag. Samtidig vil folk gerne vide, hvor kaffe kommer fra.

"De sidste 10 år er udviklingen indenfor kafferistning eksploderet. Det er en interessant tid for kaffe, hvor der er kommet så meget mere fokus på kvalitet. Et slags new nordic coffee-team," som Ante Bikic udtrykker det.

Hos Scanomat har de ti forskellige kafferistninger i sortimentet og køber kaffebønner fra otte forskellige lande. Der ristes langt over 100 tons om året, og en stor del eksporteres, og der er 15 lande på Scanomats kundeliste.

"Kunsten er at kunne riste kaffebønner i store mængder," lyder det fra Ante Bikic og Sebastian Vibe-Petersen.

Scanomats kafferister Ante Bikic (th.) og virksomhedsmedejer Sebastian Vibe-Petersen nyder dagligt kaffe sammen. Foto: Morten Timm

Svær fremtid I fremtiden bliver kvalitetskaffe kun et endnu større parameter. Men kaffedrikkere må også indstille sig på en højere pris for den sorte drik.

Klimaændringerne vil få konsekvenserne, fordi områderne hvor kaffeplanterne kan dyrkes bliver mindre og mindre. Samtidig bliver der færre farmere rundt om i verden.

"På den måde ser det ikke så godt ud. Når man tænker på hele processen med kaffebønner, så er det faktisk et meget billigt produkt. I fremtiden bliver det dyrere, hvis vi skal have det," er de begge helt enige om.

Næste mål for den nykårede danske mester bliver - afhængig af coronapandemien - VM til næste år - hvor omkring 30 personer dyste om at være klodens bedste kafferister.

