Hørsholm Rungsted Tennisklub vil fortsat blive støttet af den lokale virksomhed Scanomat både kontant og med kaffeløsninger. Pressefoto

Scanomat forlænger sponsorat af tennisklub

Hørsholm - 10. oktober 2020 kl. 10:00

Hørsholm Rungsted Tennisklub kan nu afsløre, at Scanomat har valgt af fortsætte som sponsor for Scanomat og Amokka-hallerne samt navnesponsor for Café Amokka. Det er over 10 år siden, at Scanomat blev sponsor for klubben.

Tilbage til tennistoppen "Vi har med den nye aftale valgt at tro på, at vi, i samarbejde med den nye ledelse i Hørsholm Rungsted Tennisklub, kan være med til at skabe en spændende fremtid og bringe klubben tilbage til toppen af dansk tennis," udtaler Sebastian Vibe-Pedersen i en pressemeddelelse fra tennisklubben.

Sponsoratet er sammensat af et kontant beløb til udvikling af Hørsholm Rungsted Tennisklub, samt en videreførelse af den eksisterende kaffeløsning i Café Amokka.

"Vi har mange planer for et spændende samarbejde omkring vores haller og café-område, og arbejder på at aktivere sponsoratet omkring vores holdkampe og turneringer inden for den nærmest fremtid," udtaler formand for Hørsholm Rungsted Tennisklub Carsten Gildum i pressemeddelelsen.

