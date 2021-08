Savsmuld og svedige håndflader: De fem dygtigste tømrerlærlinge dyster om DM-titel

Tømrernes DM-konkurrence er normalt repræsenteret ved det årlige DM i Skills i foråret, som desværre blev droppet på grund af corona. I stedet får de fem dygtigste tømrerlærlinge nu lov til at dyste og folde sig ud foran et publikum ved et særligt danmarksmesterskab for tømrerfaget.

Vise hvad faget kan

"Det er en fantastisk mulighed for at udstille de dygtige talenter i en publikumsfyldt kulisse og vise, hvad godt håndværk kan. Tømrerfaget er et af de største i Danmark, og vi har valgt at afholde et danmarksmesterskab for at vise, hvad det er tømrerfaget kan. Fog i Hørsholm har vi valgt som lokation for mesterskabet, fordi de forstår sig på godt håndværk til daglig," siger Ole Gregersen fra det faglige udvalg for uddannelsen i en pressemeddelelse.

DM-konkurrencen er arrangeret i et samarbejde mellem Johannes Fog (mangeårig sponsor for DM i Skills og tømrerfaget), det faglige udvalg for tømreruddannelsen og Byggeriets Uddannelser.

Som en del af arrangementet kommer også 'Woodlab on Wheels'-karavanen forbi Johannes Fog i Kokkedal Industripark.

Woodlab on Wheels er mobile træværksteder, hvor unge mennesker kan opleve tømrerverdenen på en helt anden måde.