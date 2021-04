Hørsholms savfører og træskulptur Finn Rúne har noget af en plan for sit pensionistliv.

Savfører vil køre til Kina efter en æske tændstikker i en gul Fiat

Efter 20 år som træskulptør har Finn Rúne planer om at stoppe og tage en helt ny drejning med sit liv

Hørsholms savfører og træskulptør i mere end 20 år, Fine Rúne, har sat sit stråtækte hus på Usserød Kongevej 25 til salg.

Den 66-årige trækunstner, der snart bliver folkepensionist, fortæller til Ugebladet, at han nu vil sælge sit hjem siden 1993, fordi han har sat sig for at køre til Kina efter en æske tændstikker i en gul Fiat 500.

"Og sådan en tur kan jo sagtens tage 10-15 år, men så har jeg da et mål," fortæller Finn Rúne om sin nye drøm, han skal prøve sit liv på, når huset er solgt.