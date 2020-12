Søndag skulle Marie Carmen Koppel have spillet tre julekoncerter i Hørsholm Kirke, men de er nu aflyst. Pressefoto

Sangerinde efter aflysninger: »Jeg er ulykkelig og knust«

Søndag skulle Marie Carmen Koppel have afholdt tre julekoncerter i Hørsholm Kirke, men de er nu aflyst. Det ærgrer sangerinden

Hørsholm - 10. december 2020

Nu på søndag den 13. december skulle Marie Carmen Koppel have afholdt tre julekoncerter i Hørsholm Kirke, en om eftermiddag og to om aftenen. Sådan bliver det dog ikke, da de nye Corona-restriktioner, som blev udmeldt af statsminister Mette Frederiksen (S) i mandags, også rammer Hørsholm og er årsag til, at koncerterne nu bliver udsat til julen 2021.

Marie Carmen Koppel skriver på Facebook:

- Så blev alle mine Julekoncerter aflyst i Region Hovedstaden. Jeg er ulykkelig og knust. Alle der har købt en billet til en af koncerterne i Hørsholm Kirke vil blive kontaktet af Billetlugen.dk, hvor der vil være mulighed for at benytte billetterne til en erstatningskoncert næste jul. Mit højeste juleønske er, at I holder fast på jeres billetter, og ikke refunderer dem, da I på den måde støtter op om os i en ufattelig svær tid.

Ny dato er på plads - Vi er rigtig kede af at vi må skuffe de mange der har købt billetter til årets julekoncerter med Marie Carmen Koppel, men vi er glade for, at det er lykkedes at finde en ny dato, så koncerterne udskydes til søndag den 12. december næste år, siger Jerry Ritz fra foreningen Kulturforsyningen, som arrangerer koncerten. Han fortsætter:

- Det har været et par hektiske døgn, siden regeringens COVID-19 stramninger blev offentliggjort. Først så det ud, som det var muligt at gennemføre koncerterne, da kirkekoncerter ikke var præciseret i regeringens udmelding.

Efter drøftelser i Helsingør Stift og i Hørsholm Kirke, er det dog blevet besluttet at følge de samme regler som gælder for teatre og alle øvrige spillesteder i Regionen.

- Alle, der har købt billet, vil modtage en mail fra Billetlugen.dk med nærmere oplysninger, men lige nu er billetbureauet under et stort arbejdspres på grund af flytninger til nye datoer for arrangementer, der skulle have været afholdt her i december, tilføjer Jerry Ritz afslutningsvist.

