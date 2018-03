Samme medicinfejl kædes sammen med flere dødsfald

I efteråret advarede Styrelsen for Patientsikkerhed ellers mod at overdosere medicinen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Inden for det sidste år har styrelsen modtaget tre hændelser, der har medført indlæggelse. Patienterne har ved indlæggelserne været knoglemarv-påvirkede og har haft en behandlingskrævende infektion. I et enkelt tilfælde var hændelsen fatal, lyder det i styrelsens advarsel fra september.

- Vi er helt opmærksomme på, at det er et risiko-lægemiddel. Det betyder, at vores personale skal være særligt opmærksomme, og det skal lægen, der ordinerer medicinen, naturligvis også. Men det er endnu for tidligt at sige, hvordan fejlen i det konkrete tilfælde er passeret. Det er vi fortsat i færd med at undersøge, siger Peter Orebo Hansen til Frederiksborg Amts Avis.