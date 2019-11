Annette Wiencken oplyser fredag eftermiddag, at hun forlader partiet Venstre. Hun fortsætter derfor i kommunalbestyrelsen uden parti. Arkivfoto: Lars Sandager Ramlow

Samarbejdet ødelagt: Gruppeformand forlader Venstre

Hørsholm - 15. november 2019 kl. 15:06 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag er det kommet frem, at Annette Wiencken, der er valgt for til kommunalbestyrelsen i Hørsholm for Venstre og har siddet som gruppeformand for partiet, er fortid hos Venstre Hørsholm.

Hun fortæller blandt andet, at det skyldes ødelagt samarbejde i kommunalbestyrelsen.

- Det er med beklagelse, jeg orienterer om, at jeg ikke længere er medlem af Venstre og som følge deraf forsætter i mit arbejde i kommunalbestyrelsen »uden for parti« i resten af valgperioden. Jeg er stolt at være valgt for Venstre og for, at mit personlige stemmetal i min tid som spidskandidat var med til at sikre Venstre fem mandater i Kommunalbestyrelsen, skriver den tidligere gruppeformand i en pressemeddelelse.

Hun understreger samtidig, at det er hendes egen beslutning at træde ud af partiet.

- Derfor er det en tung beslutning, som har været længe undervejs, og jeg har indtil i dag valgt at holde fast i håbet om at samle opbakning til at forsætte arbejdet med den samarbejdsstrategi i forhold til de andre partier, som flere af Venstre Hørsholms Generalforsamlinger har peget på. Det er desværre ikke lykkedes, skriver hun yderligere.

Hos partiet Venstre i Hørsholm har der gennem længere tid været uenighed om, hvorvidt man skulle være orienteret mod samarbejde eller gå i opposition til flertallet i kommunalbestyrelsen.

Annette Wiencken oplyser samtidig, at uenighed med baglandet i Venstre har gjort det til en umulig opgave at fortsætte som gruppeformand.

- Det har næppe været usynligt for vælgerne, at bestyrelsen har blandet sig direkte i det politiske arbejde med klart divergerende budskaber, og uenigheden har forplantet sig i Venstres KB-gruppe. Det har fjernet fokus fra den planlagte strategi. Det er naturligvis helt uacceptable betingelser for en gruppeformand, og da jeg samtidigt oplever, at samarbejdet i kommunalbestyrelsesgruppen er ødelagt, har jeg i dag valgt at tage konsekvensen, både af hensyn til mig selv og til Venstre, skriver den tidligere gruppeformand, der samtidig understreger, at hun fortsat vil være »Venstremand i hjertet« og inderligt håber »at Venstre i Hørsholm finder fælles fodslag«.