FORMAT-projektet er meget dårligt for handelslivet i Hørsholm, mener flere lokalpolitikere. Foto: Peter Mailand

Samarbejde nærmer sig frysepunktet: Partier vil stoppe ny bymidte

R, S, V og SK fremsætter initiativsretsforslag, der skal gøre det sværere for Fredensborg at gennemføre deres FORMAT-projekt på Cirkelhuset-grunden

Hørsholm - 08. september 2021 kl. 17:05 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Det politiske samarbejdsklima mellem Hørsholm og Fredensborg nærmer sig frysepunktet. I hvert fald fra Hørsholms side.

De to kommuners modsatrettede interesser i opførelsen af et nyt stort bymidtecenter med mange mindre detailbutikker i Kokkedal på Cirkelhus-grunden får nu fire partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse til at trække i en af de nødbremser, de har til at stoppe eller forsinke FORMAT-centerplanerne lige ovre på den anden side af kommunegrænsen.

Planer, hvis de bliver realiseret, vil betyde et enormt omsætningstab for butikker i Hørsholm og få store konsekvenser for handelslivet i bymidten. Det mener den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard, der står fader til et initiativsretsforslag - som udover De Radikale bakkes op af Socialdemokratiet, Venstre og SocialKonservative.

Lokalplan er nøglen Forslaget lyder i sin enkelthed på, at de fire partier ikke mener, at den planlagte udvikling omkring Christianshusvej er i områdets interesse. Derfor foreslår de, at lokalplanen omkring Christianshusvej ikke længere skal prioriteres og tages ud af planlægningen.

Lokalplanen er nemlig nøglen til, at FORMAT-planerne kan blive til noget. For da investeringsselskabet i sin tid købte Cirkelhusgrunden var forudsætningen at bygge en ny NGG (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium) - og med en international skole som udvidelse. Sidstnævnte skole skal placeres på et areal mellem Christianshus og motorvejen, beliggende i Hørsholm Kommune.

Overholder ikke aftale Det kræver en ny lokalplan, som de fire partier altså vil have lagt nederst i bunken.

Henrik Klitgaard mener, at udviklingsplanerne i Fredensborg har vanvittige store konsekvenser, ligesom han reagerer på, at de politisk ikke har overholdt den oprindelige aftale om et centerprojekt i Kokkedal udelukkende med store box-butikker og pladskrævende varer, har fortalt halve sandheder og fremlagt helt skæve tal.

"Fredensborg gør det, der passer dem - uden at lytte til andre. Pludselig er det lavet om til mindre detailbutikker. Ved siden af arbejder Fredensborg Kommune med en lokalplan, der skal give mulighed for at Føtex og Rema 1000 kan udvide. Det skal genere en omsætning på 600 millioner, som vil betyde, at man malker hele nærområdet for omsætning. Udover Hørsholm rammer det også Fredensborgs fire egne nødlidende bymidter," siger Henrik Klitgaard og fortsætter:

"Jeg vil ikke sidde og se på, at Fredensborg bare medvirker til at lukke adskillige forretninger her."

Ansvaret er Fredensborgs Klitgaard tilføjer, at han på ingen måde har noget at udsætte på NGG, men det er ikke Hørsholms ansvar at sørge for den private skole. Det ansvar ligger hos Fredensborg Kommune.

Kaotisk trafik Socialdemokratiets Svend Erik Christiansen mener, at der opstået så meget usikkerhed omkring bymidteplanerne i Kokkedal.

"Fredensborg gør det modsatte af, hvad de har sagt, de ville, og vi skal altså beskytte handelslivet i Hørsholm," fastslår han.

Thorkild Gruelund, SocialKonservative, kalder det en meget dårlig idé at 'redde' NGG på bekostning af handlen i Hørsholm.

"Det skal de ikke slippe af sted med," understreger han.

Hos Venstre kigger de først og fremmest på hele trafikafviklingen i området.

"Det ser meget kaotisk ud, og det handler om vejudgang for et helt villakvarter. Jeg synes, at det er meget naturligt, at vi venter med at prioritere lokalplanen til vi har set, hvor Fredensborg lander," siger Anne Ehrenreich om baggrunden for, at de er gået med på initiativsretsforslaget.

NGG som gidsel Hos De Konservative vil borgmester Morten Slotved ikke umiddelbart hoppe med på, at Christianshusvej-lokalplanen nedprioriteres yderligere og dermed stemme for de fire partiers forslag.

"For os er det vigtigt, at NGG ikke gøres til sorteper. NGG er velkommen i Hørsholm, og vi skal ikke tage nogen som gidsel i forhold til andre planer," begrunder Slotved men understreger samtidig, at han er imod FORMAT-projektet i Kokkedal.

"Jeg er da også presset over de mange små butikker - samtidig med at man udvider Føtex og Rema 1000. Det er da et forsøg på at lave et nyt Hørshom Midtpunkt".

Meget peger på, at Dansk Folkepartis Glen Madsen kan blive tungen på vægtskålen for at skabe flertal for initiativsretsforslaget, der ventes at komme på kommunalbestyrelsens møde den 27. september.

"Jeg er stadig uafklaret omkring spørgsmålet, og jeg kan godt følge begge siders argumenter i forhold til handlen i Hørsholm og NGG," siger Glen Madsen.